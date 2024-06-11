ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝！網笑翻：是狙擊名單

▲▼反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自FB／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今（11）日有台積電（2330）帶頭衝，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。不過，股市反指標女神「巴逆逆」上午9點左右貼出一張截圖，附上掉眼淚的emoji，「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」看到一排綠油油後，網友也為她哭笑不得，「女神大盤反向ETF」、「鋁繩之力發威啦！」

長腿正妹網美「巴逆逆」常騎重機跑業務，過去就因火辣身材爆紅。有趣的是，因為她購買的標的常會下跌、賣掉的標的卻又上漲，是網友認證的「股市反指標女神」。她上午在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」貼出截圖，只見她選了有10幾檔股票、美債，但一整排都綠油油，令她直呼「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文釣出部落客「邏輯投資」留言，「跌也沒看到划算的，漲都不是自己的。」巴逆逆也無言回覆，「對…就是也沒跌到加碼點。」其他網友看到截圖秒笑了，「連美債都在女神的控制之下」、「逆逆可以放過我大滷肉嗎（聯詠）」、「全綠沒一支壓中」、「放開那個玉山金喔！」「這是狙擊名單吧！」「果然是冥燈」、「神力全開！」「看起來像跌500點。」

不過，也有同類人安慰道，「沒關係，妳一點都不孤單」、「我的也全綠」、「我也覺得」、「我還做多，結果現在被軋住，再等看看」、「今天拉台積電和鴻海啊…其他股青筍筍很正常」、「安的啦～別怕別怕…你手中還有300%的元大金在撐腰」、「今天持股只有一檔紅。」

關鍵字： 巴逆逆反指標女神股市股票投資網美台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

2024-06-11 11:07
緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。

2024-06-11 11:05
台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝！網笑翻：是狙擊名單

台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝！網笑翻：是狙擊名單

台股今（11）日有台積電（2330）帶頭衝，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。不過，股市反指標女神「巴逆逆」上午9點左右貼出一張截圖，附上掉眼淚的emoji，「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」看到一排綠油油後，網友也為她哭笑不得，「女神大盤反向ETF」、「鋁繩之力發威啦！」

2024-06-11 11:02
00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。

2024-06-11 10:30
台股創新高！大漲145點　衝破22003

台股創新高！大漲145點　衝破22003

台股今（11）日在台積電（2330）帶頭衝下，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。

2024-06-11 10:19
蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC發表會落幕，雖然分享新AI（人工智慧）技術導入iPhone，但《華爾街日報》指出蘋果美國時間周一股價收跌1.9%，創歷年發表會後11年來最糟糕的表現。擁「地表最強蘋果分析師」封號的郭明錤則認為，雖可正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

2024-06-11 09:49
台積電漲16元至895　指數漲逾130點收復21900

台積電漲16元至895　指數漲逾130點收復21900

美股周一（10日）主要指數全面收漲，台股今（11）日以上漲12604點、21984.42點開出，漲勢擴大，指數大漲逾130點，收復21900點，台積電（2330）上漲16元至895元。

2024-06-11 09:02
美債價格連4漲　億元教授：很大機會要降息了

美債價格連4漲　億元教授：很大機會要降息了

美國10年期公債殖利率上週連4降，最低來到4.335％，創近2個月來新低，美債價格則連續4個交易日攀升，債蛙抱團嗨翻，「我的美債轉正了，再拿閒錢補進。」事實上，今年以來大量國際資金流入固定收益型產品，尤以美債最吸金，而台灣市場則以美債20年期ETF存債感最強，人氣爆棚。

2024-06-11 08:29
只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

即使已經拚出千萬元身價，8年級生Kelvin仍天天花至少3小時鑽研投資，他海量閱讀抓趨勢，挑選產業龍頭股，仔細拆解財報，評估合理價、敢押敢抱，花7年時間從百萬滾千萬元，Kelvin說：「價值投資絕對不會讓人失望。」

2024-06-11 08:03
抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購　報酬率56%領大紅包

抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購　報酬率56%領大紅包

散熱廠力致（3483）辦理上櫃增資，投資人可於11日開始申購，申購價123元。如果抽中的話，以6月7日收盤價192.5元計算，價差達6萬9,500元，報酬率56.5%，直接爽領大紅包。

2024-06-11 06:30

讀者迴響

熱門新聞

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

「俗又大碗」醫療險掰了　新、舊制差在哪？

只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資

黃仁勳憂台灣「電力限度是挑戰」引業界心聲

0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

輝達拆股首交易日微幅下挫　富比士：4關鍵2026重返1200美元

抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購

每年200萬人想進輝達！碩士生年薪640萬↑　超硬面試過程

端午節後變盤免驚！　法人：AI題材最少吃3年

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366