台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝！網笑翻：是狙擊名單

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自FB／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今（11）日有台積電（2330）帶頭衝，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。不過，股市反指標女神「巴逆逆」上午9點左右貼出一張截圖，附上掉眼淚的emoji，「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」看到一排綠油油後，網友也為她哭笑不得，「女神大盤反向ETF」、「鋁繩之力發威啦！」

長腿正妹網美「巴逆逆」常騎重機跑業務，過去就因火辣身材爆紅。有趣的是，因為她購買的標的常會下跌、賣掉的標的卻又上漲，是網友認證的「股市反指標女神」。她上午在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」貼出截圖，只見她選了有10幾檔股票、美債，但一整排都綠油油，令她直呼「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」

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貼文釣出部落客「邏輯投資」留言，「跌也沒看到划算的，漲都不是自己的。」巴逆逆也無言回覆，「對…就是也沒跌到加碼點。」其他網友看到截圖秒笑了，「連美債都在女神的控制之下」、「逆逆可以放過我大滷肉嗎（聯詠）」、「全綠沒一支壓中」、「放開那個玉山金喔！」「這是狙擊名單吧！」「果然是冥燈」、「神力全開！」「看起來像跌500點。」

不過，也有同類人安慰道，「沒關係，妳一點都不孤單」、「我的也全綠」、「我也覺得」、「我還做多，結果現在被軋住，再等看看」、「今天拉台積電和鴻海啊…其他股青筍筍很正常」、「安的啦～別怕別怕…你手中還有300%的元大金在撐腰」、「今天持股只有一檔紅。」