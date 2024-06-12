加油停車刷神卡爽領8%！高回饋攻略曝光　14張信用卡優惠一次看

▲加油要怎麼刷信用卡，才能更省？袋鼠金融整理相關供略一次看。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

近來國際油價維持高點，創4個月來新高，加上連2年通膨率都衝破2%，不論是三餐、水電費，民眾深切有感物價飆漲，交通費更在日常支出項目排名前五。

對此，Gogolook（走著瞧）旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融」整理2024年下半年加油、停車回饋信用卡，還能享受停車、道路救援等優惠，攻略一次看：

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1、開車族無腦刷神卡，不限加油站最高15%回饋，停車7折

▲袋鼠金融分享，開車族如何無腦刷神卡。（圖／袋鼠金融提供）

袋鼠金融指出，開車族神卡不外乎加油、停車都享優惠，最好用的是這3張：

● 華南酷愛黑卡（晶緻卡）不限加油站，當期帳單加油消費享5%至15%現金回饋、當期帳單一般消費達5,000元，透過網路信用卡儲值eTag再享10%現金回饋，在指定通路保養維修消費金額、華南產險的車險、旅平險都享1.2%回饋，刷卡繳燃料與牌照稅免手續費，養車相關開銷一次顧到。

● 華南嘟嘟房聯名卡也是不限加油站品牌，加油或iCharging充電都有最高現金回饋5%，到嘟嘟房臨時停車還有7折優惠。以通勤族油錢平均一個月4,000元來看，5%回饋一整年下來就省下2,400元，相當於半個月的油錢。

● 第一銀行宜蘭認同卡全台加油站刷卡享紅利5倍送，6月底前新戶申辦並核卡，最高享1,050元新戶禮。

另外，袋鼠金融指出，開車最麻煩的問題是車位難尋，加上市區停車價格高，長期累積費用很可觀。

● 台新新光三越聯名卡可免費在台灣聯通、24TPS永固便利、車麻吉停車每日最高2小時，每月最多可省下30小時停車費。週末逛百貨只要刷卡消費1,000元，額外享2小時免費停車，合併新光三越原停車優惠時數，每卡每日最高4小時，相當於可逛半天免費停車。

● 國泰eTag聯名卡只要當月消費滿5,000元，就享中興嘟嘟房免費市區停車4次，每次最多2小時，eTag聯名鈦金商務卡卡友累計消費滿1萬再多享4次，eTag自動儲值也有5%現金回饋。

2、指定加油站、自助加油，信用卡回饋一次看！最高8%

袋鼠金融表示，全台加油站眾多，中油密度最高，占了近四分之一，只要搭配指定信用卡，約可省4%至7.8%回饋。

▲中油加油站回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

【台灣中油加油站】

● 較常前往中油加油的車主，可多用玉山商務御璽卡，加油不限金額享8%現金回饋，更可累積消費享受中興嘟嘟房免費市區停車。

● 中國信託中油聯名卡主打先儲值再加油，周一還有加碼回饋，累計最高回饋達6.8%，更能同步累積中油會員、中國信託紅利的雙點數機制。

● 在中油直營店加油，也可刷台新FlyGo卡，享5%回饋。

▲全國加油站、自助加油回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

【全國加油站】

● 習慣到全國加油站，凱基魔FUN悠遊御璽卡人工加油每公升最高降1元、自助加油每公升最高降1.3元

● 星展eco永續卡人工加油每公升最高降0.8元、自助加油每公升最高降1.2元，周三加碼單筆加油25公升以上再折15元，電動車主Tesla、Gogoro充電資費最高10%現金積點，1點相當1元可即時折抵消費。

● 聯邦全國加油聯名卡則可降價或累積點數二選一，一路省到底。周三人工加油每公升最高降1.5元、自助加油每公升最高降1.8元，於全國加油站消費享App加油幣點數回饋，更享免費市區臨時停車、一年3次道路救援等服務，開車族可多多利用。

● 喜歡自助加油的車友，用中國信託LINE Pay信用卡至全國加油站自助加油，最高享5% LINE Points回饋。

3、加油行動支付搭刷卡回饋上看4%，首推這兩張

▲行動支付搭刷卡回饋，上看4%回饋。（圖／袋鼠金融提供）

愛用行動支付的車主，另可參考袋鼠金融整理台灣市占率最高的3大加油站：中油加油站、台塑加油站、全國加油站。行動支付推薦搭配的高回饋加油信用卡，首推綁這兩張卡支付加油、停車費。

● 凱基魔BUY（悠遊）鈦金卡可搭配Apple Pay、Google Pay、LINE Pay等多元行動支付賺加碼的現金點回饋，最高4%，現金點可立刻折抵帳單。

● Pi拍錢包生態系的用戶，記得加油刷卡綁玉山Pi拍錢包信用卡，在中油直營、台亞、台糖、西歐加油站，還有縣市路邊、正好停停車費，都享通路限定回饋最高4.2%的P幣。