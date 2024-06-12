ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

加油停車刷神卡爽領8%！高回饋攻略曝光　14張信用卡優惠一次看

▲加油要怎麼刷信用卡，才能更省？袋鼠金融整理相關供略一次看。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

近來國際油價維持高點，創4個月來新高，加上連2年通膨率都衝破2%，不論是三餐、水電費，民眾深切有感物價飆漲，交通費更在日常支出項目排名前五。

對此，Gogolook（走著瞧）旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融」整理2024年下半年加油、停車回饋信用卡，還能享受停車、道路救援等優惠，攻略一次看：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、開車族無腦刷神卡，不限加油站最高15%回饋，停車7折

▲袋鼠金融分享，開車族如何無腦刷神卡。（圖／袋鼠金融提供）

▲袋鼠金融分享，開車族如何無腦刷神卡。（圖／袋鼠金融提供）

袋鼠金融指出，開車族神卡不外乎加油、停車都享優惠，最好用的是這3張：

● 華南酷愛黑卡（晶緻卡）不限加油站，當期帳單加油消費享5%至15%現金回饋、當期帳單一般消費達5,000元，透過網路信用卡儲值eTag再享10%現金回饋，在指定通路保養維修消費金額、華南產險的車險、旅平險都享1.2%回饋，刷卡繳燃料與牌照稅免手續費，養車相關開銷一次顧到。

● 華南嘟嘟房聯名卡也是不限加油站品牌，加油或iCharging充電都有最高現金回饋5%，到嘟嘟房臨時停車還有7折優惠。以通勤族油錢平均一個月4,000元來看，5%回饋一整年下來就省下2,400元，相當於半個月的油錢。

● 第一銀行宜蘭認同卡全台加油站刷卡享紅利5倍送，6月底前新戶申辦並核卡，最高享1,050元新戶禮。

另外，袋鼠金融指出，開車最麻煩的問題是車位難尋，加上市區停車價格高，長期累積費用很可觀。

● 台新新光三越聯名卡可免費在台灣聯通、24TPS永固便利、車麻吉停車每日最高2小時，每月最多可省下30小時停車費。週末逛百貨只要刷卡消費1,000元，額外享2小時免費停車，合併新光三越原停車優惠時數，每卡每日最高4小時，相當於可逛半天免費停車。

● 國泰eTag聯名卡只要當月消費滿5,000元，就享中興嘟嘟房免費市區停車4次，每次最多2小時，eTag聯名鈦金商務卡卡友累計消費滿1萬再多享4次，eTag自動儲值也有5%現金回饋。

2、指定加油站、自助加油，信用卡回饋一次看！最高8%

袋鼠金融表示，全台加油站眾多，中油密度最高，占了近四分之一，只要搭配指定信用卡，約可省4%至7.8%回饋。

▲中油加油站回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

▲中油加油站回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

【台灣中油加油站】

● 較常前往中油加油的車主，可多用玉山商務御璽卡，加油不限金額享8%現金回饋，更可累積消費享受中興嘟嘟房免費市區停車。

● 中國信託中油聯名卡主打先儲值再加油，周一還有加碼回饋，累計最高回饋達6.8%，更能同步累積中油會員、中國信託紅利的雙點數機制。

● 在中油直營店加油，也可刷台新FlyGo卡，享5%回饋。

▲全國加油站、自助加油回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

▲全國加油站、自助加油回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

【全國加油站】

● 習慣到全國加油站，凱基魔FUN悠遊御璽卡人工加油每公升最高降1元、自助加油每公升最高降1.3元

● 星展eco永續卡人工加油每公升最高降0.8元、自助加油每公升最高降1.2元，周三加碼單筆加油25公升以上再折15元，電動車主Tesla、Gogoro充電資費最高10%現金積點，1點相當1元可即時折抵消費。

● 聯邦全國加油聯名卡則可降價或累積點數二選一，一路省到底。周三人工加油每公升最高降1.5元、自助加油每公升最高降1.8元，於全國加油站消費享App加油幣點數回饋，更享免費市區臨時停車、一年3次道路救援等服務，開車族可多多利用。

● 喜歡自助加油的車友，用中國信託LINE Pay信用卡至全國加油站自助加油，最高享5% LINE Points回饋。

3、加油行動支付搭刷卡回饋上看4%，首推這兩張

▲行動支付搭刷卡回饋，上看4%回饋。（圖／袋鼠金融提供）

▲行動支付搭刷卡回饋，上看4%回饋。（圖／袋鼠金融提供）

愛用行動支付的車主，另可參考袋鼠金融整理台灣市占率最高的3大加油站：中油加油站、台塑加油站、全國加油站。行動支付推薦搭配的高回饋加油信用卡，首推綁這兩張卡支付加油、停車費。

● 凱基魔BUY（悠遊）鈦金卡可搭配Apple Pay、Google Pay、LINE Pay等多元行動支付賺加碼的現金點回饋，最高4%，現金點可立刻折抵帳單。

● Pi拍錢包生態系的用戶，記得加油刷卡綁玉山Pi拍錢包信用卡，在中油直營、台亞、台糖、西歐加油站，還有縣市路邊、正好停停車費，都享通路限定回饋最高4.2%的P幣。

關鍵字： 袋鼠金融刷卡信用卡加油回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新股抽籤來了！「裕慶-KY」承銷價138元　6／17前可申購

新股抽籤來了！「裕慶-KY」承銷價138元　6／17前可申購

裕慶-KY（6957）11日完成競價拍賣方式辦理承銷，接下來將在6月13日至17日辦理公開申購，19日抽籤，25日撥券，申購價138元，有興趣的投資人可在17日前申購。

2024-06-11 18:02
前董座吳東進遭約談　新光金：依法配合調查

前董座吳東進遭約談　新光金：依法配合調查

新光人壽投資的新光傑仕堡疑涉及不法，新北檢指揮調查局今（11日）依違反保險法等罪，兵分多路搜查新光人壽，並以被告身份約談新光金暨新光人壽前董事長吳東進等人到案說明。對此新光金（2888）代新光人壽發出重大訊息，表示「依法配合搜索調查程序」。

2024-06-11 17:25
陽明、萬海5月營收年增率同增逾4成　刷2022年12月以來新高

陽明、萬海5月營收年增率同增逾4成　刷2022年12月以來新高

陽明海運(2609)5月營收169.25億元，年增46.18%，月增13.26%，累計前5個月營收756.71億元，年增27.02%；萬海航運(2615)5月營收為114.54億元，年增40.14%、月增13.31%，累計營收491.79億元，年增17.48%。兩公司5月營收都是創2022年12月以來新高。

2024-06-11 16:43
3檔ETF「息利雙收」一周就填息　00915、00918、00919報酬破10%

3檔ETF「息利雙收」一周就填息　00915、00918、00919報酬破10%

不只上市櫃公司進入除權息旺季，高股息ETF除息也是一波波，統計配息紀錄已滿一年的12檔高股息ETF，近一年實際配發現金股利殖利率達雙位數以上的有4檔，其中，3檔花不到一周時間即完成填息，包括凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）。

2024-06-11 16:11
黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

2024-06-11 11:07
00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。

2024-06-11 10:30
日圓甜甜價快沒了？「日圓先生」開金口　料明年升至130

日圓甜甜價快沒了？「日圓先生」開金口　料明年升至130

日圓甜甜價時間恐怕不多了！有「日圓先生」外號的日本前財務省官員榊原英資接受日媒採訪指出，明年美國經濟走弱下，日圓匯價有望走強，來到1美元兌換130日圓的空間。

2024-06-11 16:58
緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。

2024-06-11 11:05
17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

近期台股行情在台北國際電腦展（COMPUTEX）加持與AI題材炒熱下，加上美國聯準會（Fed）年內啟動降息具有信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，甚至還有ETF在上一周寫下單周受益人數「增逾萬人」的紀錄。

2024-06-11 12:17
台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣發展半導體有成獲外媒認證是「半導體強國」，但《CNBC》最新報導認為，台灣缺電問題會給晶片製造商帶來麻煩，且將形成「全球半導體產業」共同問題。

2024-06-11 12:06

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億元一注獨得　獎落高雄前鎮

彩券行開頭獎　員工嗨炸：才開幕半年

「停止升息」訊號來臨！全球股市2項支撐

中華資安國際榮獲2024 COMPUTEX BC Award金獎

日圓甜甜價快沒了？「日圓先生」開金口　料明年升至130

加油停車刷神卡爽領8%　14張信用卡一次看

3檔ETF「息利雙收」一周就填息

台積電、中芯股價差距創新高　外媒：凸顯中國晶片面臨困難

黃仁勳概念股連飆6根漲停！慧友明起關緊閉　並列17檔注意股

華為：自研昇騰910B晶片特定測試擊敗輝達A100

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366