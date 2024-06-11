日圓甜甜價快沒了？「日圓先生」開金口　料明年升至130

▲日圓示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓甜甜價時間恐怕不多了！有「日圓先生」外號的日本前財務省官員榊原英資接受日媒採訪指出，明年美國經濟走弱下，日圓匯價有望走強，來到1美元兌換130日圓的空間。

《日經新聞》專訪榊原英資，他認為目前美國經濟比較強勁，因還不清楚美國聯準會是否會降息，因此短期內日圓貶值趨勢或許會持續。

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榊原英資說：「我一直覺得美國經濟今後可能會稍微變弱，日本經濟（相對而言）可能會相當強勁。如果是這樣的情況，完全有可能從日圓貶值轉為日圓升值。」他表示，到2025年，1美元兌130日圓左右也不奇怪。

至於日圓升值對經濟成長恐帶來衝擊的論點，榊原英資表示，對於日本而言，日圓升值可能更有利。

榊原英資指出，過去有觀點認為日元貶值會促進出口增長，但考慮到隨著日本企業進軍海外，國際化進程不斷加快，變得難以受到匯率波動的影響，（對進口有利的）日圓升值仍然具有一定好處。如果進口商品價格上漲，將對日本國內消費産生負面影響，目前這種因素可能較為突出。他說：「綜合來考慮，我認為日圓貶值沒有什麼好處。」

據《路透社》外匯交易報價，至台灣時間11日下午4點50左右，1美元約可兌換157.32日圓，今日匯價區間在156.95至157.39之間，近52周高低價則落在137.23至160.03左右。