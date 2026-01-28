ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不只領息也要成長！00929納入權值股奏效　今年報酬逾10%績效亮眼

▲▼00929,ETF,高股息,權值股。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

高股息ETF深受國人青睞，在台股強勢格局下，投資人已不再滿足於單純領息，更渴望兼顧市值成長。也因此，復華台灣科技優息（00929）去年啟動選股機制大改版，透過納入權值股並且擴大投資視野，帶動績效顯著提升。今年以來還原息報酬率逾10%成為焦點，成功達成領息與成長「全都要」的轉型目標。

為解決高股息ETF在多頭行情中易與大盤脫鉤的困境，00929大幅修正選股邏輯，每年換股頻率由一次改為兩次，採取「配息與成長動能」雙軌佈局，6月換股鎖定除權息旺季，優先挑選尚未除息的年配息個股以儲備息收火力；12月則在配息淡季進行戰略調整，納入具成長性的非年配息個股，如季配或半年配的科技權值股。

這項機制開啟了大型權值股入列的契機，去年12月迎來指數升級後首度換股，00929便新增11檔非年配息個股，包含季配息的台積電，以及半年配的聯發科、大立光等重量級指標，創下千億級高股息ETF納入台積電之先例。

透過納入這些台股核心權值股，00929成功建構「高股息＋科技成長」雙引擎，不僅在配息淡季提供收益支撐，更強化了在多頭市場的跟漲能力。數據顯示，00929今年以來還原息股價報酬率，已經超過10%，表現亮眼。

配息表現方面，調整後的00929火力再升級，目前每單位配息穩定維持在0.1元，換算年化配息率逾6%，在高股息ETF中仍具競爭力。同時依據官網公開資訊，現階段投組息收結構具備至少連續6個月的配息續航力，顯示穩定的現金流源於配置優化後的結構支撐，而非短期操作。

整體來看，00929透過指數規則優化，實現了高息、績效與核心權值股配置的一次到位，讓投資人不再只是單純領息，在坐收現金流的同時，也能同步卡位台股最重要的成長引擎。
 

關鍵字： 00929ETF高股息權值股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【遺體相驗】學霸男被丟包台64「4車輾過亡」！　母心碎啜泣親友悲抵殯儀館

推薦閱讀

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

美國總統川普對弱勢美元喊出「我覺得很好」（I think it’s great），非美貨幣一夜暴衝，美元指數重摔失守96大關探向4年最低，日圓、歐元全都勁揚，日圓兌美元飆上152字頭見3個月新高。

2026-01-28 08:48
海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

2026-01-28 01:55
台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

美股4大指數漲多跌少，台股今（28日）以32381.76點開出，指數上漲63.84點，漲幅0.2％。隨後漲勢擴大，指數上漲264.9點報32582.82點。

2026-01-28 09:03
不只領息也要成長！00929納入權值股奏效　今年報酬逾10%績效亮眼

不只領息也要成長！00929納入權值股奏效　今年報酬逾10%績效亮眼

在台股強勢格局下，投資人已不再滿足於單純領息，更渴望兼顧市值成長。也因此，復華台灣科技優息（00929）去年啟動選股機制大改版，透過納入權值股並且擴大投資視野，帶動績效顯著提升。今年以來還原息報酬率逾10%，績效亮眼，成功達成領息與成長「全都要」的轉型目標。

2026-01-28 08:30
「0050」買1張就贏38％股東　一票人定期定額！20張以上搶進前5％

「0050」買1張就贏38％股東　一票人定期定額！20張以上搶進前5％

台股瘋漲！在過去一年年漲幅超過40%，根據台灣集保結算所的公開資料，台股ETF元大台灣50（0050） 的持有股東人數約為211萬人，其中1張以下（零股持有）的投資人約有80萬人，若投資人「持有1張」，就等同於贏過約38%的人。

2026-01-28 01:50
中小型貨櫃船火熱　MSC繼續買加造、長榮一口氣訂造23艘

中小型貨櫃船火熱　MSC繼續買加造、長榮一口氣訂造23艘

近年來中小型貨櫃船市場需求明顯上升，業界龍頭地中海航運(MSC)買加造從未歇手，近期買進9艘1080-3700箱(20呎櫃)二手貨櫃船，另買進4艘4300箱的建造中貨櫃船；今(27)日長榮海運(2603)公告將由子公司Evergreen Marine(Asia)Pte.Ltd.訂造23艘全貨櫃船，包括16艘3100箱(20呎櫃)與7艘5900箱級船。

2026-01-27 20:33
東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

面對AI技術快速演進，全球企業正加速推動員工AI再技能化，如何讓員工「真的用得上」，成為競爭關鍵，東森集團包括東森新聞雲ETtoday、東森國際(2614)、東森電視購物、新零售、東森自然美、東森寵物等關係企業，在總裁王令麟號召下，於2024年全面推動使用ChatGPT，2025年使用AI後，將組織、人員成本大幅降低，至26年全年因為AI降低費用約5億元，獲利大幅提升。

2026-01-27 19:05
友達在美國德州專利訴訟勝訴　創22年台廠被告身分首例

友達在美國德州專利訴訟勝訴　創22年台廠被告身分首例

面板大廠友達光電（2409）今日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩週的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院的陪審團判定友達未侵犯總部位於德州之公司Phenix Longhorn, LLC所主張的任何專利，並宣告其中一篇專利無效。此案為22年以來首家台灣公司能以被告身分在該法院取得針對美國公司的辯方勝訴，意義重大。

2026-01-27 18:47
旺宏去年Q4虧損收斂至0.16元　釋出220億元資本支出啟動擴產

旺宏去年Q4虧損收斂至0.16元　釋出220億元資本支出啟動擴產

記憶體廠旺宏（2337）今日舉行法說會並公布財報，受惠伺服器、通訊及車用應用需求成長，產品組合優化帶動毛利率顯著回升，單季毛利率由第三季的13.5%大幅攀升至24.2%，單季稅後淨損2.94億元，每股虧損0.16元，虧損幅度較前季明顯收斂，每股淨值維持在23.74元。

2026-01-27 18:25
快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

證交所「抓去關」名單更新，今（27）日公告液晶顯示器廠商瑞軒（2489）列入處置，明（28）日起分盤交易5分鐘人工撮合一次，一路執行到2月10日為止。

2026-01-27 18:15

讀者迴響

熱門新聞

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

退休金夠花一輩子嗎？2026必學5大存錢心法

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股

友達在美國德州專利訴訟勝訴　創22年台廠被告身分首例

鈔票改版驗證碼收不到　央行緊急回應

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

台電去年賺729億「全補虧損」　累虧約3500億！

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

威剛「低價庫存」迎記憶體超級周期　外資估今年NAND價格飆40%

中小型貨櫃船火熱　MSC繼續買加造、長榮一口氣訂造23艘

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

群聯登上櫃股王！1專利讓PC大廠搶合作

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366