不只領息也要成長！00929納入權值股奏效　今年報酬逾10%績效亮眼

財經中心／綜合報導

高股息ETF深受國人青睞，在台股強勢格局下，投資人已不再滿足於單純領息，更渴望兼顧市值成長。也因此，復華台灣科技優息（00929）去年啟動選股機制大改版，透過納入權值股並且擴大投資視野，帶動績效顯著提升。今年以來還原息報酬率逾10%成為焦點，成功達成領息與成長「全都要」的轉型目標。

為解決高股息ETF在多頭行情中易與大盤脫鉤的困境，00929大幅修正選股邏輯，每年換股頻率由一次改為兩次，採取「配息與成長動能」雙軌佈局，6月換股鎖定除權息旺季，優先挑選尚未除息的年配息個股以儲備息收火力；12月則在配息淡季進行戰略調整，納入具成長性的非年配息個股，如季配或半年配的科技權值股。

這項機制開啟了大型權值股入列的契機，去年12月迎來指數升級後首度換股，00929便新增11檔非年配息個股，包含季配息的台積電，以及半年配的聯發科、大立光等重量級指標，創下千億級高股息ETF納入台積電之先例。

透過納入這些台股核心權值股，00929成功建構「高股息＋科技成長」雙引擎，不僅在配息淡季提供收益支撐，更強化了在多頭市場的跟漲能力。數據顯示，00929今年以來還原息股價報酬率，已經超過10%，表現亮眼。

配息表現方面，調整後的00929火力再升級，目前每單位配息穩定維持在0.1元，換算年化配息率逾6%，在高股息ETF中仍具競爭力。同時依據官網公開資訊，現階段投組息收結構具備至少連續6個月的配息續航力，顯示穩定的現金流源於配置優化後的結構支撐，而非短期操作。

整體來看，00929透過指數規則優化，實現了高息、績效與核心權值股配置的一次到位，讓投資人不再只是單純領息，在坐收現金流的同時，也能同步卡位台股最重要的成長引擎。

