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大車隊5月營收2.55億月增3.69%　生活媒合服務比重持續攀升

▲台灣大車隊在桃園、台中、彰化、嘉義、高雄五個高鐵站設有排班轉乘點，出站即轉乘，不擔誤時間等車。（圖／記者張佩芬攝）

▲大車隊5月與1-5月營收雙創歷史新高。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊（2640）5月營收為2.55億元，月增3.69%、年增8.01%，創歷史新高，累計1月至5月合併營收為12.38億元，年增8.1%，也是創下歷史同期新高。

大車隊表示，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數25,000人以上，市占率達27%，帶動資訊媒合服務收入中計程車媒合營收規模攀升；同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，生活媒合服務營收成長主要來自居家清潔服務、快遞服務、洗衣服務及代駕服務；而平台週邊銷售收入主要來自汽車保修收入及廣告收入。

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5月份營收當中資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收持續攀升，另生活媒合服務的營收成長，主要來自快遞服務和居家清潔服務。而平台週邊銷售收入成長主要貢獻來自廣告收入及售車收入。

4月3日花蓮七級大震，重創當地觀光產業，原住民部落及小農生計更受到長遠性影響，亟需各界關心協助，55688集團除透過旗下台灣大車隊社群發聲應援外，更透過用戶數高達720萬的55688 APP，以數據分析精準推播花蓮原民部落農產品的認購資訊至目標用戶，期盼能以實際行動支持花蓮原民小農生計，拋磚引玉吸引更多人共同關心花蓮，落實55688集團運用科技創造共好社會的使命，期盼花蓮能早日走出地震陰霾，恢復往日榮景。

即日起至6月底，為慶祝生活大管家收納清潔新服務上線，凡使用55688 APP預約「居家清潔」收納清潔服務，點選優惠碼可享9折優惠、預約「冷氣清潔」享88折；使用APP預約「衣物送洗」潔衣家超商送洗，可享平日85折、假日95折，完成首單送洗，次月加贈6折券。

55688代駕與金色三麥合作，透過inline平台訂位，可享每趟代駕折抵100元，金釀酒友更加碼送990元代駕金；為歡慶金讚汽車保修正式更名為「55688保修」，只要到全台55688保修進行汽車保修，並於Google留下五星評論，即可獲得限量KA'FEN系列洗髮精。

關鍵字： 大車隊雙創新高

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