大車隊5月營收2.55億月增3.69%　生活媒合服務比重持續攀升

▲大車隊5月與1-5月營收雙創歷史新高。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊（2640）5月營收為2.55億元，月增3.69%、年增8.01%，創歷史新高，累計1月至5月合併營收為12.38億元，年增8.1%，也是創下歷史同期新高。

大車隊表示，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數25,000人以上，市占率達27%，帶動資訊媒合服務收入中計程車媒合營收規模攀升；同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，生活媒合服務營收成長主要來自居家清潔服務、快遞服務、洗衣服務及代駕服務；而平台週邊銷售收入主要來自汽車保修收入及廣告收入。

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5月份營收當中資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收持續攀升，另生活媒合服務的營收成長，主要來自快遞服務和居家清潔服務。而平台週邊銷售收入成長主要貢獻來自廣告收入及售車收入。

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