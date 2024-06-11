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黃仁勳概念股連飆6根漲停！慧友明起關緊閉　並列17檔注意股

▲▼黃仁勳, NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳概念股中就有慧友。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布17檔注意股，其中就有NVIDIA執行長黃仁勳在演講中提及的43家台廠之一慧友（5484），今日慧友仍漲停，且因最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.48%，且06月11日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之16.12 倍，因此被列入注意股。

除此之外，還有亞翔群益39購05、創見、一詮、聯上發、陽明、中櫃、新產、晟鈦、揚明光、世芯-KY、光鈜、台表科、光聖、富世達、美德醫療-DR以及信義被列入。

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關鍵字： 黃仁勳

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