黃仁勳概念股連飆6根漲停！慧友明起關緊閉　並列17檔注意股

▲黃仁勳概念股中就有慧友。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中就有NVIDIA執行長黃仁勳在演講中提及的43家台廠之一慧友（5484），今日慧友仍漲停，且因最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.48%，且06月11日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之16.12 倍，因此被列入注意股。
除此之外，還有亞翔群益39購05、創見、一詮、聯上發、陽明、中櫃、新產、晟鈦、揚明光、世芯-KY、光鈜、台表科、光聖、富世達、美德醫療-DR以及信義被列入。
▲黃仁勳概念股中就有慧友。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中就有NVIDIA執行長黃仁勳在演講中提及的43家台廠之一慧友（5484），今日慧友仍漲停，且因最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.48%，且06月11日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之16.12 倍，因此被列入注意股。
除此之外，還有亞翔群益39購05、創見、一詮、聯上發、陽明、中櫃、新產、晟鈦、揚明光、世芯-KY、光鈜、台表科、光聖、富世達、美德醫療-DR以及信義被列入。
關鍵字： 黃仁勳
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裕慶-KY（6957）11日完成競價拍賣方式辦理承銷，接下來將在6月13日至17日辦理公開申購，19日抽籤，25日撥券，申購價138元，有興趣的投資人可在17日前申購。
2024-06-11 18:02
新光人壽投資的新光傑仕堡疑涉及不法，新北檢指揮調查局今（11日）依違反保險法等罪，兵分多路搜查新光人壽，並以被告身份約談新光金暨新光人壽前董事長吳東進等人到案說明。對此新光金（2888）代新光人壽發出重大訊息，表示「依法配合搜索調查程序」。
2024-06-11 17:25
陽明海運(2609)5月營收169.25億元，年增46.18%，月增13.26%，累計前5個月營收756.71億元，年增27.02%；萬海航運(2615)5月營收為114.54億元，年增40.14%、月增13.31%，累計營收491.79億元，年增17.48%。兩公司5月營收都是創2022年12月以來新高。
2024-06-11 16:43
不只上市櫃公司進入除權息旺季，高股息ETF除息也是一波波，統計配息紀錄已滿一年的12檔高股息ETF，近一年實際配發現金股利殖利率達雙位數以上的有4檔，其中，3檔花不到一周時間即完成填息，包括凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）。
2024-06-11 16:11
在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。
2024-06-11 11:07
受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。
2024-06-11 10:30
日圓甜甜價時間恐怕不多了！有「日圓先生」外號的日本前財務省官員榊原英資接受日媒採訪指出，明年美國經濟走弱下，日圓匯價有望走強，來到1美元兌換130日圓的空間。
2024-06-11 16:58
代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。
2024-06-11 11:05
近期台股行情在台北國際電腦展（COMPUTEX）加持與AI題材炒熱下，加上美國聯準會（Fed）年內啟動降息具有信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，甚至還有ETF在上一周寫下單周受益人數「增逾萬人」的紀錄。
2024-06-11 12:17
台灣發展半導體有成獲外媒認證是「半導體強國」，但《CNBC》最新報導認為，台灣缺電問題會給晶片製造商帶來麻煩，且將形成「全球半導體產業」共同問題。
2024-06-11 12:06
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