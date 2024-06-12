黃仁勳概念股關不住！慧友處置首日「拉第7根漲停」　挺進50元

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳於台大演講。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。就在他離台後，名列其中的慧友（5484）連續跳空強鎖漲停，6月12日K線圖像階梯式共7根跳停板，價格已挺進50元。

慧友持續亮燈漲停，12日早盤以49.8元開出，開盤10分鐘後就挺進50元漲停板鎖死，連續跳出第7根漲停板。股價在黃仁勳演講過後，7個交易日漲幅達76.37%。

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▲慧友連續跳空強鎖漲停，K線圖像階梯式共7根跳停板，6月12日價格已挺進50元。（圖／翻攝Yahoo奇摩股市）

由於近期股價量達公告注意交易資訊標準，慧友被列入「注意股」，依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月稅後淨利近5,000萬元，年增60%；淨利約1,800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。

慧友今年第一季營運，營收8,200萬元，年減15%；淨損1,400萬元，年減219%，EPS每股虧損0.21元。慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，營運維持審慎態度。

慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

不過，需注意的是，慧友連續3個營業日「公布注意交易資訊」標準，自6月12日起至6月25日共10個營業日列為「處置股」，也就是俗稱「關緊閉」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

另觀察黃仁勳概念股的其他重要指標，台積電（2330）早盤以888元開出，一度衝達894元，漲幅1.25%；鴻海（2317）也呈現上漲，以184元開出，盤中上漲近2%，最高185元，距離上次寫16年新高的186元還差了一點，受市場矚目。