吳東進1億交保　金管會認主動移送、沒有政治力介入

▲新光金與新光人壽總部外觀一隅。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）暨新光人壽前董事長吳東進捲《保險法》特別背信罪以1億元交保，金管會主委彭金隆今（12）日證實全案由金管會兩年前金檢發現，並由金管會主動移送檢調，不過檢調何時發動搜索則不在金管會過問權限範圍。不過彭金隆強調，此案與新壽增資為兩項獨立事件，增資與大股東行為應該分開。

立委郭國文今日在財委會中詢問，此案是否可能加速新光金、台新金（2887）兩家金控「新新併」或延緩增資？

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彭金隆表示，過去新光金與台新金合併，之前都有一些動作，市場上有臆測，作為金管會主委，不會臆測其中的關聯性，另針對新壽的增資計畫，目前正在審核，會照程序進行。

至於市場擔憂新板傑仕堡弊案恐會衝擊到新壽的增資，彭金隆表示，股東心理上會受到影響，但法律面來看「這是兩項獨立事件」，增資計畫與大股東行為應該是分開的。

由於吳東進是民眾黨前不分區立委吳欣盈，且吳欣盈曾與民眾黨主席柯文哲一起參選2024年總統，外界亦有聯想，立委賴士葆今日在財委會上詢問金管會2年前就裁罰過此案，此時檢調重新調查是否有政治力介入，彭金隆直接回答「沒有政治力」。

法務部次長徐錫祥在財委會上也表示，檢察官辦案絕對秉公處理，不會有任何政治力介入，不會有政治指導；金管會保險局長施瓊華也說：「刑事都是檢察官在辦，我們沒有介入。」

新壽在新板特區打造「傑仕堡有氧園區」，但檢調發現吳東進等人將傑仕堡租給關係企業後，疑涉嫌為其支出裝潢費等工程款項，致使新光人壽損失約1億元；且新光人壽高層委託傑仕堡商旅經營樂齡宅並出租，但卻免費提供給關係企業使用，導致新光短收逾百萬元租金收益。

吳東進等人將傑仕堡租給關係企業後，涉嫌為其變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，致使新光人壽損失約1億元；另外，新光人壽高層委託傑仕堡商旅經營樂齡宅並出租，卻免費供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用，導致新光短收逾百萬元租金收益。

新北地檢署搜索雙北地區18處地點，包括吳東進住處、「新板傑仕堡」，並到新光人壽不動產投資部門位於台北、新北辦公室調取資料；吳東進也被帶進台北市調處問話。經由檢方漏夜訊問，吳東進遭列為「特別背信罪」被告，今日上午諭令新台幣1億元交保。