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快訊／鴻海股價飆至188元「寫16年新高」！成交量超過10萬張

▲鴻海董事長劉揚偉（右）在台北國際電腦展（COMPUTEX），與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）12日早盤以184元開出，原先還在185元徘徊，尾盤一度漲幅逾4.16%、站上188元「寫16年新高紀錄」，成交量已超過10萬張，目前在187元上下震盪。

蘋果公司在全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出「Apple Intelligence」，主打更強大的Siri、並與OpenAI的「ChatGPT」展開多元AI服務，不論是搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone、iPad或MacBook產品都可使用。

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換言之，蘋果手機目前僅有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，更新至iOS 18系統後才能使用蘋果的AI服務，這樣的策略刺激果粉必須要換手機，也讓以AI服務硬體裝置主力的鴻海，受到市場關注。

另一方面，鴻海董事長劉揚偉日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳宣布，以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台，引起熱議。

不少外資法人點名相關焦點股，其中，鴻海是全球最大AI伺服器製造商，同時是輝達在AI伺服器的最大供應商，尤其雙方深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，因此受到的關注度最大，

劉揚偉表示，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4,608顆GPU，預計2026年完工。

鴻海在高雄建立的先進運算中心，將運用輝達的AI、數位孿生應用（Digital Twin）和機器人平台，推動技術創新、促進產業進一步發展，並陸續導入智慧製造、智慧EV、智慧城市平台。

美系外資認為，鴻海在即將推出的AI伺服器機櫃，正處於有利的商機地位，包括擁有全方位的解決方案、全球製造布局及供應鏈管理能力，以及健康的資產與龐大的營運規模，在各種條件的搭建之下，鴻海將成為全球一線品牌製造商，議價能力也強大。

最新報告也預期，鴻海的AI伺服器營收占比將年年增長，2024年達10%、2025年達24%、2026年達28%，維持「買進」評等，同時看好鴻海並進一步將目標價上調至227元。

關鍵字： 鴻海股價AI伺服器輝達黃仁勳

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