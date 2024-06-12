大車隊現金股利6元、連續14年配發　市占率達28%　

▲大車隊股東會上，55688集團董事長林村田(左三)、總經理楊榮輝(右三)與執行長林念臻(右二)等合影。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(12)日股東常會通過每股配發6元現金股利，配發率高達85%，延續14年來的穩定標準與卓越財務表現。55688集團董事長林村田表示，今年團在交通出行領域不僅加速推升隊員數及市占率，鞏固龍頭地位，持續以數位科技推動派遣技術及商業模式創新，提升計程車司機收入並提供優質的用戶服務體驗。

林村田指出，大車隊在過去的一年中，計程車車輛數從2.3萬台增加至2.5萬台，本月車輛數已突破2.6萬台，市場占有率達28%，用戶數量突破720萬。112年度合併營收達28.7億元，創下歷史新高，年增13.5%。每股盈餘(EPS)達7.08元，顯示出公司卓越的營運成效，並反映出其在市場中的強勁競爭力。

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林村田指出，面對國內外計程車業者的激烈競爭，大車隊始終保持開放態度，歡迎新業者的加入，認為這顯示了計程車產業的巨大潛力，並能共同促進產業生態的健全發展。

在55688超級APP(Super APP)生活服務媒合平台，包括衣物洗滌、居家清潔、代駕服務、電子商城等多項生活媒合服務，服務項目與規模持續增加，快遞服務將是今年55688 APP增加新服務之一，旨在創造智慧與便利的生活體驗。



55688集團利用AI和大數據技術，持續優化APP使用者體驗，了解用戶習慣及喜好，推薦適合的商品及服務。該平台除提供原有的生活服務外，還引入了高額搭車金回饋計劃，讓用戶在訂房或購物時獲得更多優惠。

此外，台灣大車隊深耕企業客戶多年，目前擁有全台最多的企業合作商家與大型實體排班點，並首創「AI預測叫車熱點」，有效降低空車率及增加媒合成功率，進一步提升司機收入及平台黏著度。

展望未來，大車隊將繼續深化數位科技應用，推動車隊技術及商業模式的創新，提升服務質量並擴大市場影響力。集團計畫進一步開發生活服務，擴大異業合作夥伴，共同打造新生活服務生態圈，讓用戶生活更便利、服務體驗更美好。

55688集團以「Make Your Life Easier」為願景，致力成為亞洲領先的生活科技平台，以人為本，從心出發，讓生活更便利、社會更美好，朝著台灣第一生活服務媒合平台的目標邁進。集團將透過交通服務、生活服務、快遞服務及廣告服務四大版圖，努力實現這一願景。

同時集團長期關注環境ESG議題，實踐交通減碳責任，目前旗下台灣大車隊的節能減碳車(油電車與純電車)已突破1萬1千台，是全台最大的節能減碳車隊，自2023年起55688 APP推出「節能減碳車」叫車服務，透過這項服務，消費者與企業客戶可以指定乘坐電動車以及油電混合車，用實際行動落實減碳。