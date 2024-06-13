ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

貿協美墨供應鏈商機拓展團　德州、新墨西哥州、墨西哥現實力

▲休士頓市政府審計長Chris Hollins(左8)接待訪團。左9及左10為達拉斯台貿中心主任賴文毅、貿協副處長王信雄。（圖／貿協提供）

▲休士頓市政府審計長Chris Hollins(左8)接待訪團。左9及左10為達拉斯台貿中心主任賴文毅、貿協副處長王信雄。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024年美墨供應鏈商機拓展團」為經濟部國際貿易署與外貿協會共同辦理的指標性活動。該團集結佳能企業、崇越電通、中國信託、長榮航空、泰茂實業、起而行綠能等15家台灣頂尖企業，於6月1日至14日赴美國德州、新墨西哥州及墨西哥新萊昂州。除拜會當地政府、商工協會及企業外，並辦理商機媒合會展現我國產業實力。

近年貿協辦理美國形象展、設立達拉斯台灣貿易中心以及籌組美墨商機開發旗艦團，本活動將持續協助企業爭取美南墨北世界製造中心商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次Walmart旗下的美國倉儲連鎖店Sam's Club參加德州休士頓商機媒合會，與團員分享如何成為其供應商進而拓展市場；台塑副總經理吳堯明接待團員時指出，德州重視經濟發展，友善的商業環境吸引其他州以及全球企業不斷移入，看好德州在美南墨北區域製造中心將扮演重要的角色。

休士頓市政府審計長Chris Hollins於百忙之中與團員會面，團員除介紹自己的產品服務外，審計長亦提供政府採購案相關資訊供團員參考。

該團在新墨西哥州阿布奎基備受關注，新墨西哥州經濟發展廳(New Mexico Economic Development Department)代理廳長Mark Roper對團員簡報新墨西哥州的各項優勢、產業概況及投資鼓勵方案。

新墨西哥貿易聯盟(New Mexico International Trade Alliance, NMTA)、梅西拉谷經濟發展聯盟(Mesilla Valley Economic Development Alliance, MVEDA)、阿布奎基區域經濟聯盟(Albuquerque Regional Economic Allianc, AREA)等均派員了解團員產品服務，並尋求未來合作的機會。

阿布奎基市長Tim Keller更於百忙之中宴請團員，Keller指出新墨州優越的地理位置為進入墨西哥及中南美洲的重要門戶，且促進墨西哥和加拿大間物流往來，是全球企業布局USMCA供應鏈的首選。

市長強調進出口額數一數二的加州及德州，貨物運輸都會經過阿布奎基市。除了陸運，該市也有全球前50大的機場跑道，企業可布局掌握空運的便利與效率，諸如亞馬遜、UPS、FedEx等企業都已紛紛進駐。展望未來，除可借力當地便利的物流交通、相對低廉的土地成本，更可就近接觸新墨州的國家實驗室研究機構與先進科技。在這波供應鏈重組商機趨勢下，新墨州將是臺灣企業拓展北美市場的新選項。

今年貿協首度在美國阿布奎基與墨西哥工業大城蒙特雷辦理拓銷活動，其中阿布奎基商機媒合會吸引墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)州政府人員遠從八百公里外驅車前來參與，當地代表性企業如光通訊廠商Skorpios Technologies Inc、阿布奎基首屈一指的資料中心OSO Grande Technologies對團員之電子化學材料、資通訊等產品感興趣。

而在蒙特雷站，貿協安排團員拜訪全球第二大汽車零件製造商德國ZF集團，本團精密塑膠射出成型、金屬沖壓加工及軸承等企業聽取該公司簡報後，隨即被安排與相關部門洽談OEM的合作機會。此外，墨國市佔率第一的汽車零件經銷商ROLCAR，其自有品牌占銷售額達4成，公司CEO Gilberto Lopez 表示其採購考量首重品質，團員十分有機會爭取軸承及汽車零配件的OEM商機。

由於全球供應鏈重組和地緣經濟的發展，北美洲與亞洲間的航空需求持續發展成長，本次參與的長榮航空航班網絡覆蓋範圍廣泛，逾60個國際航點及每週多達500次的航班可連接全球各地。

墨西哥至北美航段可搭配同為星空聯盟成員的美國聯合航空、加拿大航空公司，轉乘長榮航空北美8個航點：休士頓、洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、溫哥華、多倫多飛往亞洲。便捷的操作可為旅客提供高品質的客艙服務及更愉悅的搭機體驗。

關鍵字： 貿協美墨供應鏈拓展團德州新墨西哥州墨西哥現實力

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51
台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

2024-06-13 09:25
中航迎21萬噸海岬型「中華遠景輪」　二到三年長約享好獲利

中航迎21萬噸海岬型「中華遠景輪」　二到三年長約享好獲利

中國航運（2612）新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型散裝貨輪「中華遠景輪」(M.V. “China Vista”)，於今(13)日在青島北海造船公司舉行新船命名儀式。中航這一系列4艘新船都簽有二到三年長約，日租高於目前一年期長約的2.2萬美元，享有良好獲利。

2024-06-13 12:21
路易莎上櫃明年重申請！　年底拓點埃及、美國

路易莎上櫃明年重申請！　年底拓點埃及、美國

連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）上月突然宣布撤回上櫃申請，今（13）日股東會宣布，組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

2024-06-13 11:45
晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；晶華指出，去年度本國旅客約65％、外籍旅客約35％，今年截至5月底，本國旅客約35％、外籍旅客約65％，預計到今年底外籍旅客可進一步提升到7成。

2024-06-13 11:35
晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮談到兩岸觀光議題，他指出，中國遊客是否來台對晶華沒有影響，但可以讓兩岸商務觀光優先開放，對台灣有很大幫助，他也認為宣傳台灣觀光不是只有觀光署的任務，要讓全球知道台灣不是只有「晶片、高科技、危險」。

2024-06-13 11:04

讀者迴響

熱門新聞

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

主計總處：68%員工經常性薪資未滿5萬元

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366