貿協美墨供應鏈商機拓展團　德州、新墨西哥州、墨西哥現實力

▲休士頓市政府審計長Chris Hollins(左8)接待訪團。左9及左10為達拉斯台貿中心主任賴文毅、貿協副處長王信雄。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024年美墨供應鏈商機拓展團」為經濟部國際貿易署與外貿協會共同辦理的指標性活動。該團集結佳能企業、崇越電通、中國信託、長榮航空、泰茂實業、起而行綠能等15家台灣頂尖企業，於6月1日至14日赴美國德州、新墨西哥州及墨西哥新萊昂州。除拜會當地政府、商工協會及企業外，並辦理商機媒合會展現我國產業實力。

近年貿協辦理美國形象展、設立達拉斯台灣貿易中心以及籌組美墨商機開發旗艦團，本活動將持續協助企業爭取美南墨北世界製造中心商機。

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本次Walmart旗下的美國倉儲連鎖店Sam's Club參加德州休士頓商機媒合會，與團員分享如何成為其供應商進而拓展市場；台塑副總經理吳堯明接待團員時指出，德州重視經濟發展，友善的商業環境吸引其他州以及全球企業不斷移入，看好德州在美南墨北區域製造中心將扮演重要的角色。

休士頓市政府審計長Chris Hollins於百忙之中與團員會面，團員除介紹自己的產品服務外，審計長亦提供政府採購案相關資訊供團員參考。

該團在新墨西哥州阿布奎基備受關注，新墨西哥州經濟發展廳(New Mexico Economic Development Department)代理廳長Mark Roper對團員簡報新墨西哥州的各項優勢、產業概況及投資鼓勵方案。

新墨西哥貿易聯盟(New Mexico International Trade Alliance, NMTA)、梅西拉谷經濟發展聯盟(Mesilla Valley Economic Development Alliance, MVEDA)、阿布奎基區域經濟聯盟(Albuquerque Regional Economic Allianc, AREA)等均派員了解團員產品服務，並尋求未來合作的機會。

阿布奎基市長Tim Keller更於百忙之中宴請團員，Keller指出新墨州優越的地理位置為進入墨西哥及中南美洲的重要門戶，且促進墨西哥和加拿大間物流往來，是全球企業布局USMCA供應鏈的首選。

市長強調進出口額數一數二的加州及德州，貨物運輸都會經過阿布奎基市。除了陸運，該市也有全球前50大的機場跑道，企業可布局掌握空運的便利與效率，諸如亞馬遜、UPS、FedEx等企業都已紛紛進駐。展望未來，除可借力當地便利的物流交通、相對低廉的土地成本，更可就近接觸新墨州的國家實驗室研究機構與先進科技。在這波供應鏈重組商機趨勢下，新墨州將是臺灣企業拓展北美市場的新選項。

今年貿協首度在美國阿布奎基與墨西哥工業大城蒙特雷辦理拓銷活動，其中阿布奎基商機媒合會吸引墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)州政府人員遠從八百公里外驅車前來參與，當地代表性企業如光通訊廠商Skorpios Technologies Inc、阿布奎基首屈一指的資料中心OSO Grande Technologies對團員之電子化學材料、資通訊等產品感興趣。

而在蒙特雷站，貿協安排團員拜訪全球第二大汽車零件製造商德國ZF集團，本團精密塑膠射出成型、金屬沖壓加工及軸承等企業聽取該公司簡報後，隨即被安排與相關部門洽談OEM的合作機會。此外，墨國市佔率第一的汽車零件經銷商ROLCAR，其自有品牌占銷售額達4成，公司CEO Gilberto Lopez 表示其採購考量首重品質，團員十分有機會爭取軸承及汽車零配件的OEM商機。

由於全球供應鏈重組和地緣經濟的發展，北美洲與亞洲間的航空需求持續發展成長，本次參與的長榮航空航班網絡覆蓋範圍廣泛，逾60個國際航點及每週多達500次的航班可連接全球各地。

墨西哥至北美航段可搭配同為星空聯盟成員的美國聯合航空、加拿大航空公司，轉乘長榮航空北美8個航點：休士頓、洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、溫哥華、多倫多飛往亞洲。便捷的操作可為旅客提供高品質的客艙服務及更愉悅的搭機體驗。