晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

潘思亮表示，台灣少子化缺人又缺工，還是希望政府可以引進外籍移工來當基層勞工，現在都是結構性缺工，「只要基層有人（外籍移工）做了，台灣子弟就可以當幹部，薪資自然就會提升。」現在只能找到幹部，不可能找到基層員工，任何新人進來都是以幹部方式在做3個月教練式培訓，這樣才能升級，薪資自然就提高。

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潘思亮指出，缺工的問題日本有統計，2019年每3家停業就有2家是因為缺工，不是因為經營失敗，很多餐廳經營天數少，是因為沒有人，「缺工是影響台灣短中長期發展最重要的議題，是國安議題。」

潘思亮也強調，政府可以參考各國的狀況，比如說日本，2014年開放觀光後，也開放外籍移工到結構性產業，日本飯店業有上百萬名外籍移工，可以參考日本結構性缺工狀況，不是用一刀下去，而是針對產業有結構性缺工的名額，也可以針對工作項目，比如清潔人員、洗碗人員等，基本清潔人員是所謂結構性缺工，現在房務人員平均60幾歲，盡量招聘中高齡，但這樣造成職業傷害是不對的。

展望未來，潘思亮指出，國際客入境台灣市場仍有成長空間，台北國際觀光飯店可望直接受惠，對於平均房價及住房率提升可望有所助益；對內也持續優化同仁教育訓練，推動永續人才培育，在創造最大收益回饋股東的同時，把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。