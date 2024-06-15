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匯率低點存外幣「再用雙幣卡付款」！出國旅遊省匯差、賺7%回饋

▲「雙幣卡」可以即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金。（圖／萬事達卡提供）

▲「雙幣卡」可以即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金。（圖／萬事達卡提供）

記者楊絡懸／台北報導

海外旅遊、商旅出差及留學持續火熱，民眾在國外消費前，如果先在網路銀行利用匯率低點購入外幣，接著使用「雙幣卡」支付，就可以使用優惠匯率，再搭配銀行的回饋活動，享受國外消費最高7%回饋。

根據交通部觀光署統計，今年1至3月台灣旅客出境人次達399萬人，相較去年翻倍成長，持續成長的出境旅客數也帶動外幣換匯需求。在數位化時代下，相較過去民眾需要到銀行臨櫃換匯，現在愈來愈多民眾使用網銀服務在匯率低點購入外幣，並使用「雙幣卡」從外幣帳戶扣款進行支付。

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雙幣卡不像一般信用卡以台幣結算於海外交易時，易受匯率浮動影響結算金額；而是在海外消費時，是以對應外幣結算，再從外幣帳戶中扣款。持卡人可在外幣貶值時，先於網路銀行購買外幣存放於帳戶，爭取在匯率較佳時存足銀彈，賺取其中匯差，同時也可以省下提、存外幣現鈔的高昂手續費及冗長的等待時間。

也就是說，這樣的支付方式，主要可以享受「即時鎖定匯率低點」、「節省現鈔換匯手續費」、「海外消費無需攜帶大量現金」3大特色，前往海外旅遊、商旅、留學更方便實惠。

以近期日圓兌新台幣匯率出現30年新低為例，便可以選擇先換匯至外幣帳戶為前往海外提前理財，日後無論是旅遊、商旅、留學都可以逢低買進、省下匯差，也不用攜帶大量現金，使用雙幣卡即可一卡搞定。

事實上，頻繁往來日本、歐美的民眾，也可以依據各幣別的雙幣卡在各種情境下發揮優勢，助力持卡人省荷包。

根據萬事達卡針對台灣雙幣卡匿名彙總交易數據進行的調研分析顯示，日圓雙幣卡持卡人的交易額近90%都是以日圓消費為主，而美元雙幣卡持卡人也有近60%交易額為美元結匯，顯示雙幣卡海外專用的特性。

此外，日圓雙幣卡持卡人在消費金額上以住宿、百貨公司消費為大宗，在交易筆數方面，交通付款頻次僅次於餐飲消費；美元雙幣卡持卡人在消費金額上以學費、住宿、餐飲為主，是海外留學生族群不可或缺的幫手；歐元雙幣卡持卡人則以購買「精品」為消費金額最大宗，一次省下匯差與價差。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡調查發現，台灣民眾旅遊習慣出現明顯轉變，相較於2019年僅32%民眾在海外旅遊時會運用信用卡、感應式支付錢包等刷卡支付工具，現在已增長至55%，使用比例成長約7成。

陳懿文說，雙幣卡已經成為眾多旅客、商務客與留學生的支付新寵，萬事達卡也因應海外使用信用卡支付的需求，額外推出日本優惠，要讓喜愛去日本旅遊的台灣民眾收穫滿滿。

資料顯示，萬事達卡與中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行皆有合作推出「雙幣卡」，持卡人最高可享國內消費6%、國外消費7%回饋，並享有匯兌折讓（換匯讓分）優惠。

此外，因應台灣民眾的旅日熱潮，萬事達卡加碼推出專屬日本優惠，範圍涵蓋訂房住宿、百貨、藥妝店、主題樂園等，使用萬事達卡享有消費折扣與免稅，最高更能獲得15%優惠，透過多重折扣滿足消費者旅日需求，樂遊日本。

關鍵字： 雙幣卡旅遊匯率理財支付萬事達

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