▲外貿協會籌組7家智慧醫療業者前進歐洲。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部部國際貿易署與外貿協會第一次前進歐洲舉辦的旗艦型台灣形象展，3天展期於6月12日落幕，其中7家頂尖的台灣智慧醫療業者組成的「智慧醫療館」，聚焦「智慧醫院」及「遠距醫療」兩大主軸，AI輔助結合醫療系統及設備，展現台灣強大研發與資通訊產業實力，組隊搶攻全球智慧醫療版圖，預估帶來595萬美元的商機。

由台中榮民總醫院、倍智醫電及合盈光電展演先進科技落實醫院及照護領域，透過AI輔助辨識各種病理圖像，大幅度提升精準度並縮短檢測時間；透過電子紙系統管理全院病床卡、點滴用藥記錄及智慧藥櫃，減少人力需求及提高效率；結合AI邊緣運算去識別化系統，合盈將日常照護偵測融入裝潢燈飾，保護病患隱私的同時提高照護品質，即時發現病患需求並給予協助。

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隨著科技進步，遠距醫療的精準度及功能提升到前所未有的水準，高品質醫療服務不再受限距離：研華提供遠距醫療行李箱，能夠在維持精準技術質量的前提下，到各地問診。

超象科技專注在無線手持超音波，從研發晶片到產品製造，為影像醫療開創更多可能；宇心生醫透過人工智慧輔助，提供最輕的12導程心電圖系統，能在一分鐘內進行準確診斷。

遠東醫電透過雲端和低軌衛星技術，將急救醫療團隊與醫院串連起來，在人工智慧輔助下提升第一線救援人員決策的速度和準確性，提供高水平、高效率的醫療服務。

外貿協會指出，我參展商產品及技術相當優異，透過組隊開拓，提供完整的智慧醫療解決方案，共吸引德國、波蘭、荷蘭、義大利及法國等歐洲國家買主前來觀展，更吸引德國紅十字會前線人員前來詢問遠距醫療設備，對於手持無線超音波及12導程心電圖等便攜設備感到驚艷，使用便捷、在緊急救護現場大幅提升醫療品質及效率。

歐洲為醫療器材先進地區，德國更為年度醫療器材專業展覽舉辦勝地，此次組隊前往組成智慧醫療館，其強大的研發能力與資通訊產業實力，備受當地買主肯定，在百家爭鳴的智慧醫療產業，台灣業者將繼續在世界舞台發光發亮。