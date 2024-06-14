憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買：以後會更貴

▲還來得及買台積電嗎？（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電一路暴漲，今以922元作收，漲3元或0.33％，要不要買台積電，一直是股民熱門的話題，從600到900元總有不少人詢問，想買但又怕股價下跌，就有網友表示，「勇敢進場就對了」，不管是要價值投資還是要波段投資，甚至是短線投資也可以，畢竟台積電是產業龍頭，「不然要買誰？」

有網友在PTT發文，手上有200萬元的閒錢，看著股價一直上漲，心動想直接All in台積電，不知道還來不來得及？

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對此，有網友回文勸買，台積電現在仍然適合各種投資方式，並鼓勵投資者勇敢進場，兩個月再回頭看，一定還會有人問「要不要投資台積電」，但那時台積電的股價可能已經破千元，「董事長都說了，沒有對手，所以在這產業龍頭你不買，不然要買誰？」

貼文底下網友紛紛表示，「輝達需要台積，蘋果也需要，全世界都需要台積」、「最後買9字頭的機會，下周就1000元了」、「問題是600不再來，現在不買以後更貴」、「我想不出你不買台積電的理由」、「現在早就跟之前不一樣了，美國解放台積的限制了」、「去年就說天上掉下來的禮物了還不接」。

但也有網友指出，「大家繼續吹，禮物很快就要來了」、「市場一面看好的時候離爆炸不遠了」、「這麼多股可以挑，我是不用了，漲到1000也只有一成」。