台中有星空圖書館！網銀國際打造「拾本書堂」　吸引IG網美朝聖

▲網銀基金會成立的「拾本書堂」，媲美韓國星空圖書館，成了不少網紅喜愛的打卡點。（圖／網銀國際提供）

記者楊絡懸／台中報導

暑假即將到來，家長如果不知道該帶小孩去哪裡玩，不妨前往圖書館一探究竟。網銀基金會成立位於台中大里區的「拾本書堂」，是許多網紅私藏的打卡亮點，媲美韓國星空圖書館，被視為最美的文青新景點，不但可以在圖書館重拾閱讀樂趣，還能交換書籍，將喜歡的書本帶回家。

根據統計，台中市的人均借閱冊數、民眾持證比例，在六都中皆名列前茅。另教育部今年3月公布「2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台中再度榮獲「整體閱讀力表現績優城市」，平均每人每年借閱6.68冊成六都之冠。

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網銀國際表示，「拾本書堂」藏身在台中大里軟體園區技術中心1樓處，有別於一般企業大樓不對外使用的作法，網銀國際董事長蕭政豪希望以開放的思維，將這片與綠地共築的空間與周邊居民分享。

網銀基金會執行董事陳大鈞也說明企劃，從公益角度出發，兼具空間使用效益極大化的考量下，期望以書本串起人與人交流的媒介，「我們透過『拾本書堂』讓企業融入在地，甚至服務附近社區，與鄰里建立良好互動。」

▲網銀基金會成立的「拾本書堂」落地窗借景空間寬敞舒適。（圖／網銀國際提供）

「拾本書堂」最大的特色是，首先映入眼簾的是四面環繞、高聳入頂的氣派書櫃，彷彿走入《哈利波特》的霍格華茲圖書館，外界的喧囂被瞬間隔離，心靈立時感到沉靜舒緩。

在圖書館中，整片落地玻璃巧妙地將戶外的綠地借景進圖書空間，挑高的設計明亮舒適，讓人感到心曠神怡。一旁的餐飲區，不時飄出咖啡香，又引人錯覺恍如置身於文青咖啡館。

「拾本書堂」利用書櫃、書梯與空廊規劃的動線，有別於一般規矩排列的公共圖書館，空間設計相對靈活有彈性，其中錯落的植栽更為偌大空間打造出許多有趣的角落，每個小角落都有不同的特色感受，因此吸引不少IG網美來此打卡拍照。

以募書方式充實館藏，現有4萬多本藏書的「拾本書堂」豐富多元，館內還有書車讓民眾免費索取書籍，每週三、週六也會舉辦「換換書」活動，民眾只要帶7成新以上保存良好的書籍，就能進行交換、把喜歡的書帶回家；此外，每年還會不定期舉辦藝文活動，如音樂會、畫展，都能參與體驗。