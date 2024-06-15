外資狂敲鴻海下周挑戰「郭董退休價」　一表看買超10檔

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／綜合報導

台股周五以22504收盤創下歷史新高，外資在連兩周賣超之後，本周轉回補357.58億元，統計買超前三大個股依序是鴻海（2317）、聯電（2303）與開發金（2883），市場矚目鴻海下周挑戰創辦人郭台銘曾言200元退休價。

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▲上市外資本周買超排行。（圖／記者高兆麟製表）



上市外資買超本周排行中，以鴻海為首，買超多達12萬4797張，其次依序是聯電、開發金、永豐金、華航、力積電、友達、廣達、興富發及金寶。

由於郭台銘在2016年時曾在鴻海股東會宣布，在鴻海股價達到200元之前，他不會退休，股東會後、2016年下半年鴻海股價多在70、80元游走，至多站上90年，隔年（2017）年雖股價一度飆破百來到122波段高點，之後再回跌至百元以下，2018年股東會時，鴻海股價仍落在百元以下，郭台銘當天則是多次起身鞠躬道歉，並且再次答應退休前兌現讓股價飆上200元的承諾，但2019年時，為了投入2020大選、全力拼總統大選為民服務，郭台銘宣布交棒董事長一職，由劉揚偉接任，但當年鴻海股價最高來到97元，也未破百。

鴻海昨（14）日開盤價192.5元，盤中一度觸及198.5元，續寫16年來新高。隨後股價在196、197元震盪徘徊，距離200元關卡幾乎是一步之遙，最後終場收在198元。

鴻海今年以來股價飆升近9成，昨日更進一步走高至198.5元，市場燃起「郭董退休價200元」的期盼。

鴻海5月營收為5,502億元，月增7.68%，年增22.06%，為歷年同期新高；累計今年前5個月營收為2兆3,832億元，年增1.73%，為歷年同期次高。