女同事主動加LINE　竟是「總經理女兒」！老司機揭對話1細節：沒戲

▲原PO發現女同事居然是總經理女兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

「上班是同事，下班不聯絡」被許多人視為職場生存的黃金法則，下班時就該好好享受個人生活，一名網友表示，日前入職新公司，有個女同事透過群組直接加他的LINE，他想說先打好關係，沒想到發現對方居然是總經理女兒，讓他很訝異「我沒背景也沒多帥」，好奇對方的背後用意，對此，網友認為沒戲。

男網友在Dcard發文，「總經理女兒加我LINE怎辦？」剛換新工作，有個女同事透過公司群組，直接加他LINE，他看了一下頭貼，是隔壁組部門的同事，「想說就先打好關係再說」，沒想到意外得知，女同事是總經理女兒，讓他很震驚，「這是啥神展開，她這是要幹嘛啊，我沒背景也沒多帥，讓我好好當個透明人不行嗎？」

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原PO原本有放上兩人的對話截圖，但擔心被認出因此刪掉了，事後還發現，女同事是他的大學同學，「年代有點久遠，加上那時候玩得有點瘋，對她真的完完全全沒印象」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「兄弟，可以開始看房了」、「準備年底升副理，明年經理了」、「兄弟你要起飛了」、「這是隱藏任務，『總經理女婿之路』」、「未來總經理，哪間公司的請帶上我」、「為什麼這種故事都不是屬於我的」、「羨慕，我前公司老闆的89女兒交了個89男友，89男友到公司上班不到一年直升網路店店長，他根本門外漢，應該沒多久後就變什麼總經理之類的」。

也有網友認為原PO想太多，「看女生回覆的速度感覺沒戲」、「或許她加了很多人，只是想套近乎關係」、「這回覆速度 就是放到不好意思不回的時候回的」、「這種格外小心啦，工作跟私人感情分開其實才是最好的」、「有點多想，她訊息都隔超久 可能想到才點開回」。