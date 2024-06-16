月配型ETF愛搭「平準金」　10檔配息更合理

▲新台幣現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高息ETF配息節節高升，為了避免宣告配息後投資人搶進「分一杯羹」，稀釋可分配資金，愈來愈多家投信業者公告旗下ETF納入平準金制度，理專觀察，近期「月月配」商品加入平準金制度最為積極，目前已有8檔台股月配息、中信投信旗下2檔月配型債券型產品追加搭載這項制度，債券型ETF也有類似風潮，投資人可以擁有更合理的配息待遇。

台股高息月月配ETF中，已安裝完「平準金」制度的，包括中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）、台新台灣永續高息中小型 （00936）、統一台灣高息動能ETF（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在債券型ETF中，繼群益、富邦宣布旗下產品納入平準金制度後，中國信託投信宣布旗下5檔債券ETF加入收益平準金機制，其中中信ESG投資級債（00883B）將在7月11日起由季配息改為月配息產品，而首檔10元券ETF中信優息投資級債（00948B）在問世時就已納入平準金制度，皆可讓配息達到更穩定的效果，以合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人。

中信投信新納入平準金制的5檔債券ETF包括：中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、中信投資級公司債（00862B）、中信全球電信債（00863B）、中信ESG投資級債（00883B）等，都將於7月11日開始實施收益平準金機制。