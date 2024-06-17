長約價簽太低　船公司加徵「旺季附加費」補救現貨價落差

▲貨櫃船公司透過徵收旺季附加費拉高對長約客實收的運價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司今年5月與託運人簽屬的年度長約，美西線簽約價每大箱(40呎櫃)約在1400-1800美元之間，而本周現貨市場運價已是長約價五倍多，達到7200-7400美元，價差高達5800美元，不過船公司也已祭出對策，本月至今已經分兩階段加徵旺季附加費(PSS)，7月1日這項附加費還準備倍數加收，加速拉近與現貨價的差距。

本月1日船公司先對長約客開徵每大箱600美元旺季附加費，15日再加徵1000美元，並已通知7月1日起要再加徵2000-2500美元，屆時如果實際加徵的金額是2000美元，長約價原簽1600美元的大託運人，實際要付出的運費就會拉高到5200美元，合計付出3600美元PSS。

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今年4月上旬開始，船公司陸續與直客及攬貨公司簽屬5月開始生效的年度長約，當時即使因為紅海危機，3月底美西線現貨市場每大箱(40呎櫃)運價已經達到3400美元，美東線有4400美元，但因今年新造船太多，估計供給大於需求，在超大型直客帶領下，每大箱運價僅同意較去年長約價拉高100到200美元。

美國商務日報在4月上旬曾經報導，美國線超大型直客簽下的5月新長約價美西線每大箱約1400-1450美元，美東再加800-900，比去年的1200-1300上漲約200美元；當時攬貨公司估計，大型直客與大型攬貨公司約可簽在1500-1600美元，其他簽在1700-1800美元之間。

但是攬貨公司能簽到的固定運價(即fixed rate)多數僅有二到四成，一般是旺季給兩成，淡季給四成，其餘貨載是按現貨市場均一運價(FAK)收費。

不過顯然船公司對於超大型與大型直客或攬貨公司，會根據往來狀況與合作關係，在加徵旺季附加費上提供彈性價格；有超大型攬貨公司表示，PSS實際徵收金額有比原預定徵收價格低，沒加那麼多，顯示有些船公司很「寶貝」他們的長約客戶。