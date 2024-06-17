ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

金融圈最美副董！　起底李紀珠傲人學經歷

李紀珠擔任玉山協會理事長的時候，時任台積電總裁、現為台積電董事長的魏哲家是副理事長，另一位副理事長則是和碩董事長童子賢。

▲李紀珠擔任玉山協會理事長的時候，時任台積電總裁、現為台積電董事長的魏哲家是副理事長，另一位副理事長則是和碩董事長童子賢。

圖文／鏡週刊

新光銀行顧問李紀珠年輕時就以學霸著稱，在26歲取得經濟學博士後，先進入學術圈，曾任政大經濟系所專任教授、又先後赴美國哈佛及史丹佛大學擔任訪問學者、還在北京與清華大學出任客座教授，也是台灣第一位獲得美國艾森豪獎的女性，及獲頒世界十大傑出青年獎。學而優則仕的她，不僅曾是國民黨積極培養的女性幹部，後來被推薦擔任金管會副主委，卸任後又出任台灣金控暨台灣銀行董事長、中華郵政董事長。

留著俐落髮型、外型亮麗，曾在新光金擔任4年副董兼總經理的現任新光銀顧問李紀珠，坐在信義計畫區內的新光金融大樓辦公室裡接受本刊專訪時說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不論中信、台新還是新光都已發展成綜合性金控，不像京城銀行這種有投資利基型的小型金融機構。在台灣市場規模不夠大，沒有足夠的債券和投資標的可讓壽險公司配對（利用保費投資賺到獲利）的情形下，接下來這3家金控如果要打亞洲盃或是國際盃，總要有一點規模。」

「如果規模經濟大一點，對任何金融機構都是好事！只是合併的對象與過程，都需要符合相關法令，保障股東和員工權益，因為兩邊的股東都非常多。」李紀珠進一步分析。

不過，新光金旗下新光人壽近年來因資本適足率低於法規標準，屢次遭金管會公開要求大股東必須現金增資，曾任新光人壽副董的李紀珠，以她長年的觀察表示，「我沒那麼悲觀，國內壽險業被要求增資不只新光一家，因為都沒想到人類可活那麼久，也沒想到亞健康（介於健康和疾病間狀態，又稱為慢性疲勞症候群）時間那麼長。主管機關要求壽險財務健康很正常。」

對於本刊拋出的問題，李紀珠侃侃而談，從金控、銀行到壽險等業務如數家珍，關鍵就在於她是國內金融圈內，少數能夠橫跨產、官、學界的女性菁英，更被稱為金融圈最美副董。不僅曾任民意代表，在立院財政委員會表現還被評為第一名。

年輕時就以學霸著稱，李紀珠在26歲取得經濟學博士後，先進入學術圈，曾任政大經濟系所專任教授、又先後赴美國哈佛及史丹佛大學擔任訪問學者、還在北京與清華大學出任客座教授，也是台灣第一位獲得美國艾森豪獎的女性，及獲頒世界十大傑出青年獎。

學而優則仕的她，不僅曾是國民黨積極培養的女性幹部，後來被推薦擔任金管會副主委，卸任後又出任台灣金控暨台灣銀行董事長、中華郵政董事長。正因她傲人的學經歷，以及豐沛的政商人脈，2016年，恰好遇上經營困境的新光金，由創辦人兼董事長吳東進出面，三顧茅廬力邀李紀珠出任新光金副董事長及總經理。

「吳東進找我很多次，講得一副很嚴重的樣子，所以我去問主管機關。結果，他們跟我說新光金比妳在（金管會）時嚴重很多，我剛好又做過台銀，旗下有人壽跟銀行，我又是學金融的，老天讓我有這些歷練，當我知道這公司（新光金）的樣子，如果裝不知道，良心會過意不去。」李紀珠回憶這段往事時說。


更多鏡週刊報導
【財經時事】回顧掌舵新光金4年成績　李紀珠：走合併之路是好事
【李紀珠專訪】回顧掌舵4年新光金成績　李紀珠對合併案提建言
【李紀珠專訪1】吳東進三顧茅盧請她救危　李紀珠自曝同意出馬祕辛

關鍵字： 鏡週刊李紀珠

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電跌9元至913　指數跌逾45點後拉回平盤

台積電跌9元至913　指數跌逾45點後拉回平盤

美股上周五跌多漲少，台股今（17）日開盤也回檔整理，台積電（2330）開盤跌9元至913元，指數跌逾45點至22459.72點後拉回平盤，重新挑戰22500點整數關卡。

2024-06-17 09:04
39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

45歲的林裕豐原本在知名媒體擔任社會組組長，靠著股房投資，早於6年前財富自由。鎖定優質標的、分趟靈活操作，主攻美股戰場，是他的致勝密技；15年來，他來回操作VOO、VT等美股ETF，不僅賺波段，每年領息更達160萬元。他強調，好股票帶你上天堂，持續買進，跌深大膽加碼，就能賺到豐厚獲利。

2024-06-17 08:03
一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

2024-06-17 00:01
郭智輝「便宜電價」惹議　經濟部澄清：價格設計考量節能誘因

郭智輝「便宜電價」惹議　經濟部澄清：價格設計考量節能誘因

經濟部長郭智輝向外表達「電價不是愈便宜愈好」的說法引發討論，經濟部今（16）日發出澄清轉述，郭智輝認為永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向。至於對於電價的評論，是要強調價格的設計應該考量節能誘因，事實上全球2050淨零轉型的過程中，節能也被廣泛認為是最重要的能源之一。

2024-06-16 17:33
快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

受到大雨襲擊，經濟部水利署今（16）日下午對台北市信義區、文山區、大安區發布淹水警戒，其中信義區每小時雨量已近70毫米，有地方明顯積淹水，列為一級警戒。

2024-06-16 16:29
AI PC推一把！CCL擁3大漲價利多　郭明錤點台廠3雄看俏

AI PC推一把！CCL擁3大漲價利多　郭明錤點台廠3雄看俏

AI PC需求推升中低階銅箔基板（CCL）應用，天風證券分析師郭明錤在個人平台「X」上發文指出，CCL擁有原料漲、AI PC需求與伺服器需求3大利多，台灣3家CCL廠（6274）、聯茂（6213）與台光電（2383）後市值得關注。

2024-06-16 14:15
月存2萬ETF太慢　他曝「飆股致富法」賺1000萬！全場搖頭：輸慘

月存2萬ETF太慢　他曝「飆股致富法」賺1000萬！全場搖頭：輸慘

2024-06-16 12:11
加油等等！　明起汽、柴油各降0.1元

加油等等！　明起汽、柴油各降0.1元

台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.2元及3.6元。

2024-06-16 12:04
台股大好！美女律師「開證券戶」幾天後尷尬了　超勸世網笑翻

台股大好！美女律師「開證券戶」幾天後尷尬了　超勸世網笑翻

台股日前連4個交易日指數刷新高，但不代表進場就賺錢！律師李怡貞就分享自己的投資經驗，心得就是「術業有專攻，投資是門專業，不懂就不要碰。其實，法律也一樣，不懂自己亂碰，風險自負。」令粉絲笑翻，「看出來了，妳的專長是打官司。」還有熱心網友給建議，但李怡貞直呼，「我知道你很認真想指導我，但我都看不懂。」

2024-06-16 11:40
月配型ETF愛搭「平準金」　10檔配息更合理

月配型ETF愛搭「平準金」　10檔配息更合理

高息ETF配息節節高升，為了避免宣告配息後投資人搶進「分一杯羹」，稀釋可分配資金，愈來愈多家投信業者公告旗下ETF納入平準金制度，理專觀察，近期「月月配」商品加入平準金制度最為積極，目前已有8檔台股月配息、中信投信旗下2檔月配型債券型產品追加搭載這項制度，債券型ETF也有類似風潮，投資人可以擁有更合理的配息待遇。

2024-06-16 11:27

讀者迴響

熱門新聞

新壽、三商壽轉骨！現增時間表曝光　訂價皆低於市價

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破

黃仁勳：台灣要投資更多AI超級電腦

金融圈最美副董！　起底李紀珠傲人學經歷

AI PC推一把！CCL擁3大漲價利多　郭明錤點台廠3雄看俏

一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

黃仁勳如何帶輝達成功？員工揭神秘面紗

月配型ETF愛搭「平準金」　10檔配息更合理

39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

日圓換新鈔「舊鈔還能用嗎？」旅日達人解答

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366