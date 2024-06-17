金融圈最美副董！　起底李紀珠傲人學經歷

▲李紀珠擔任玉山協會理事長的時候，時任台積電總裁、現為台積電董事長的魏哲家是副理事長，另一位副理事長則是和碩董事長童子賢。



圖文／鏡週刊

新光銀行顧問李紀珠年輕時就以學霸著稱，在26歲取得經濟學博士後，先進入學術圈，曾任政大經濟系所專任教授、又先後赴美國哈佛及史丹佛大學擔任訪問學者、還在北京與清華大學出任客座教授，也是台灣第一位獲得美國艾森豪獎的女性，及獲頒世界十大傑出青年獎。學而優則仕的她，不僅曾是國民黨積極培養的女性幹部，後來被推薦擔任金管會副主委，卸任後又出任台灣金控暨台灣銀行董事長、中華郵政董事長。

留著俐落髮型、外型亮麗，曾在新光金擔任4年副董兼總經理的現任新光銀顧問李紀珠，坐在信義計畫區內的新光金融大樓辦公室裡接受本刊專訪時說。

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「不論中信、台新還是新光都已發展成綜合性金控，不像京城銀行這種有投資利基型的小型金融機構。在台灣市場規模不夠大，沒有足夠的債券和投資標的可讓壽險公司配對（利用保費投資賺到獲利）的情形下，接下來這3家金控如果要打亞洲盃或是國際盃，總要有一點規模。」

「如果規模經濟大一點，對任何金融機構都是好事！只是合併的對象與過程，都需要符合相關法令，保障股東和員工權益，因為兩邊的股東都非常多。」李紀珠進一步分析。

不過，新光金旗下新光人壽近年來因資本適足率低於法規標準，屢次遭金管會公開要求大股東必須現金增資，曾任新光人壽副董的李紀珠，以她長年的觀察表示，「我沒那麼悲觀，國內壽險業被要求增資不只新光一家，因為都沒想到人類可活那麼久，也沒想到亞健康（介於健康和疾病間狀態，又稱為慢性疲勞症候群）時間那麼長。主管機關要求壽險財務健康很正常。」

對於本刊拋出的問題，李紀珠侃侃而談，從金控、銀行到壽險等業務如數家珍，關鍵就在於她是國內金融圈內，少數能夠橫跨產、官、學界的女性菁英，更被稱為金融圈最美副董。不僅曾任民意代表，在立院財政委員會表現還被評為第一名。

年輕時就以學霸著稱，李紀珠在26歲取得經濟學博士後，先進入學術圈，曾任政大經濟系所專任教授、又先後赴美國哈佛及史丹佛大學擔任訪問學者、還在北京與清華大學出任客座教授，也是台灣第一位獲得美國艾森豪獎的女性，及獲頒世界十大傑出青年獎。

學而優則仕的她，不僅曾是國民黨積極培養的女性幹部，後來被推薦擔任金管會副主委，卸任後又出任台灣金控暨台灣銀行董事長、中華郵政董事長。正因她傲人的學經歷，以及豐沛的政商人脈，2016年，恰好遇上經營困境的新光金，由創辦人兼董事長吳東進出面，三顧茅廬力邀李紀珠出任新光金副董事長及總經理。

「吳東進找我很多次，講得一副很嚴重的樣子，所以我去問主管機關。結果，他們跟我說新光金比妳在（金管會）時嚴重很多，我剛好又做過台銀，旗下有人壽跟銀行，我又是學金融的，老天讓我有這些歷練，當我知道這公司（新光金）的樣子，如果裝不知道，良心會過意不去。」李紀珠回憶這段往事時說。



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