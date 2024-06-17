綜所稅首批退稅7／31入帳　4種人優先拿錢

▲報稅人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部北區國稅局表示，112年度綜合所得稅符合首批退稅範圍的申報戶有4種，選擇直撥退稅的民眾，退稅款將於7月31日入帳。

北區國稅局指出，可以退稅的民眾只要符合下列4類報稅情境任何1種，皆可搭上7月底首批退稅列車。

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1、在今年5月1日至5月31日採用「網路申報」完成報稅；

2、在今年5月1日至5月31日收到稅額試算並採「線上登錄」回復稅額試算內容，方式完成報稅；

3、在今年5月1日至5月31日收到稅額試算並採「電話語音確認」回復稅額試算內容，方式完成報稅；

4、5月10日以前向戶籍所在地稽徵機關以稅額試算「書面確認」回復的退稅案件。

北區國稅局指出，尚未申請直撥退稅的民眾，請把握最後機會，可在6月26日至7月10日到財政部稅務入口網線上申辦；或將國稅局寄發直接劃撥退稅同意書填妥後，在7月10日前向該局所屬分局、稽徵所或服務處申請，即可於首批退稅日收到退稅款。

如果是屬於直撥退稅的民眾，退稅款將於7月31日入帳；未採用直撥退稅方式的民眾，該局將寄發退稅憑單，再由民眾在兌領有效期間內（7月31日至9月30日）持向金融機構辦理託收或兌領。

北區國稅局進一步說明，請民眾多加利用帳戶直撥退稅，退稅款即可自動撥入民眾指定的存款帳戶，享有快速、便捷又安全的退稅服務。