2024雇主品牌大賞　台灣港務公司獲「最佳留任力獎」

▲台灣港務公司參加「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」，要用大家的雙腳讓身體更健康，地球更乾淨。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

由104人力銀行主辦的2024雇主品牌大賞活動，本屆大賞共444間企業參加，其中僅68間企業獲「最佳留任力」肯定。台灣港務公司首度參獎即獲獎，是唯一獲得「最佳留任力獎」的國營事業。

港務公司深信人才是企業邁向永續經營的根本，營造「幸福、友善」的職場環境，有助於企業攬才及留才。為使同仁「幸福有感」，港務公司提供多項資源及福利，包括彈性上下班時間、職務歷練、遷調制度、鼓勵在職進修、公益假、特約商店優惠、豐富社團活動及在基隆、台中、高雄港分別設有職場互助教保服務中心…等，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

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港務公司表示能夠從眾多優秀企業中脫穎而出，顯示建立永續幸福職場的努力深獲評審肯定，未來仍將持續打造讓同仁擁有「歸屬感」、「成就感」及「幸福感」的多元共融友善職場環境，其企業價值主張(EVP):「做好工作，過好生活！ 你我共好，幸福永續！」，反應了工作與生活平衡的理念，說明企業提供同仁「做，好工作；過，好生活」，並希望同仁「做好，工作；過好，生活」，兩者之間正向循環，與聯合國永續發展目標(SDGs)第8項「良好工作與經濟成長」目標契合，致力朝公司與同仁永續共好的目標邁進。