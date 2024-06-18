黃仁勳隔9個月　出手賣輝達24萬股

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒新浪報導，週一盤後，NVIDIA公告，CEO黃仁勳時隔9個月，又開始賣自家股票了，根據刊登在SEC官網上的文件顯示，黃仁勳在6月13日和6月14日分別出售12萬股公司股票，共計24萬股，出售價格介於127.78美元至132.23美元之間，總共獲得超過3100萬美元的現金。

輝達本月分拆後，美股周一收盤報130.97美元，小跌0.01美元，跌幅不到0.01%，市值來到3.22兆美元。

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周一收盤後，黃仁勳也提交了一份144表格，預期他會在17日賣出12萬股公司股票。若此交易順利實施，公司料在後續幾天進一步揭露黃仁勳售股的事宜。

今年3月底發布的詳細季度財務報告中，就顯示黃仁勳在今年3月14日，設定了一項10b5-1售股計劃，最多將會在2025年3月底前賣掉至多60萬股自家股票。

黃仁勳在設置售股計畫時尚未實施拆股，所以他當時預披露要出售的60萬股總價值超過7億美元。這些跡象顯示，黃仁勳的這次出售，有很大機率不會就此停止。

根據統計，他上一次實際出售公司股票是在去年9月14日，當時他以每股4美元的價格行權買入29684股NVIDIA股票後拋出，平均售股價格為455.75美元，所得接近1350萬美元。而在上一次售股後，NVIDIA的股價在9個月又翻了3倍。