大盤頻創新高！112檔台股基金「淨值績效長紅」　逾45萬人賺翻

▲投信台股基金績效長紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，投信台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓45萬名投資人賺翻。市場法人表示，台股現階段策略仍將著重選股，而金融市場漲跌有時加上個股波動大，建議投資人可以主動選股的台股基金參與上漲契機。

以成立以來績效前十名來看，包括群益馬拉松、統一奔騰、統一黑馬、PGIM保德信高成長、安聯台灣科技、瀚亞高科技共6檔基金績效超過2000%；而統一龍馬、群益店頭市場、野村中小、富邦長紅也都有1700%以上的好表現。這十檔成立都超過20年以上，堪稱讓投資人一直賺錢的長春台股基金。

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群益投信表示，台股創新高後，盤勢也將開始震盪加劇，預期台股指數傾向高檔震盪，不過，台股接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議可以台股基金日日扣或定期定額分批買進、有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

▲淨值創新高！成立以來「前十名台股基金」近3個月績效排名。（圖／記者楊絡懸製表）

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，因此由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場。

陳沅易說，台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，台北國際電腦展（COMPUTEX）及蘋果全球開發者大會（WWDC）後，受惠AI功能發表，蘋果概念股也開始接棒起漲，台股雖受國際情勢紛擾影響，但電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下。

另外，受惠全球「非美國家」2024年總體經濟持續復甦，陳沅易指出，傳產業今年下半年需求不看淡，科技產業也受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。