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地中海航運美東線7/1要漲2千美元　如果漲成運價將破萬

▲高雄第七貨櫃船中心完啟用後，讓其他貨櫃中心有了靈活調度空間，一家船公司分租不同貨櫃中心碼頭現象正在消除。（圖／港務公司）

▲地中海航運美東線7月1日每大箱運價擬漲2千美元。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃航運諮詢公司Xeneta表示，全球即期運價正在進一步上升，但與5月和6月初相比，上升速度有所放緩。但是上周末丹麥馬士基航運通知客戶7月1日歐洲線每大箱運價要調升2千美元，今(18)日地中海航運(MSC)通知客戶7月1日美東線每大箱運價要調升2千美元，將過去每半個月調升1千美元的價格倍數拉高，如果漲成，運價將破萬，達10,400美元。

馬士基在歐洲線的7月1日運價調漲辦法，會讓每大箱運價達到9400美元；對於美東線，原多數公司都是規劃7月15日每大箱要調升2千美元，但MSC擬提前半個月推動大幅漲價，由於韓新遠洋在美東線派了三班加班船，地中海航運的漲價計畫能否實現還有待觀察。

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大型攬貨公司指出，美國東岸碼頭工人與資方的勞動協定將於9月30日到期，目前工會以馬士基的專用碼頭採用自動化設施，影響工人工作權理由，停止新合約談判，使得罷工可能升高，貨主被迫提前搶出貨，而巴拿馬運河雖提高通行量，但有採取限重措施，成為MSC大幅調升運價的理由。

目前美西線因為加班船與新開航線多，艙位取得沒有問題，7月1日預計每大箱運價調升1千美元，攬貨公司認為，相較之下美東線艙位是比較緊張，MSC美東線漲2千美元有實現的可能性，但能漲多久就有待觀察，畢竟新造船與加班船持續在投入歐美線。

上周歐美線運價漲幅有趨緩，Xeneta首席分析師Peter Sand表示：「任何現貨運價增長放緩的跡象都會受到貨主的歡迎，但這仍然是一個極具挑戰性的局面，而且很可能會持續下去。」

該公司分析，與去年12月中旬紅海衝突爆發前相比，從遠東到美國西海岸的平均現貨運價上漲了276%，到北歐的平均現貨運價上漲了316%，這對託運人來說是巨大的經濟打擊。

主要消費地區的現貨運價大幅上漲，增加了該地區通膨回升的可能性，Sand認為，運價不太可能達到疫情期間的高水準，但如果以色列和哈馬斯停火，運價就可能會發生巨大變化。

關鍵字： 地中海航運美東線漲2千美元漲成運價將破萬

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