借4千萬梭哈鴻海！狂男5年大賺「還清房貸」：靠收租就能過活

▲有民眾靠投資股票，到現在終於財富自由。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

鴻海（2317）股價在外資的強力拉抬下，昨（17）日收盤站上200元大關，今日雖稍拉回收盤下跌1.5元，以198.50元作收，仍強勢維持在高檔。就有一位股民分享獲利喜悅，表示向銀行借了4000多萬買股票，5年的時間讓他翻轉人生，不僅把房貸一次還清，而且還繼續賺，甚至光靠收租就可以過活，讓大批網友超羨慕。

一名男網友在Dcard分享近幾年的投資心得，表示近4、5年向銀行借了4000多萬投資股票，買了同一檔股票，總共577張，今年3月開始復活，有如神助開始往上攻，因為錢是借來的，他有不能輸的壓力，因此前陣子就部分獲利了結，賣掉了361張，將房貸都清償完畢，包括本利攤與109年買的房貸，還債完整個如釋重負。

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原PO透露，他每個月固定的租金收入有15.6萬，他想過股市在2萬點之上已經算是瘋狂價，如果拉回時速度一定又快又猛，2、3000點的修正也是很正常的，因此才會決定賣出，賣出的金額約6650萬，獲利約2600萬，剩下的216張就繼續「飛行」，畢竟已經沒有任何負債，光靠收租就能輕鬆生活。

▲原PO向銀行借款4000多萬，買了577張鴻海股票。（圖／翻攝自Dcard）

原PO認為，股息百萬也是一筆不錯的額外收入，靠一檔股票還清所有貸款，清償約2000多萬的房貸，現在他手上的資產有8間無貸款的房產、261張市值約4200萬的股票，另外還有2個戶頭，生活戶頭約有200萬，投資戶頭有5550萬，隨時可以動用。

經歷曝光後，引來一陣討論，網友紛紛讚嘆：「太厲害了，偶像！」、「可以借4千多萬就不是普通人了」、「如果輸了的話，不敢想像！我應該沒辦法冒這麼大的風險，但還是恭喜你！」

還有網友好奇，要如何借到4000萬，「是用房產當擔保嗎？」對此原PO坦承確實是用房子當擔保品，當初申請的就是理財型房貸，金流不是買房，就不會有問題。

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