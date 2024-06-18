金色三麥6／26以168元登興櫃　去年賺逾1股本、今年開新營運項目

▲金色三麥。（圖／金色三麥提供）



記者廖婕妤／台北報導

金色三麥（7757）將於6／26登錄興櫃，參考價為每股168元，董事長葉冠廷表示，金色三麥去年營收及獲利都創下佳績，EPS達10.54元，賺逾1股本，今年開創新營運項目，多角化經營拓展多元消費市場，增加營業規模及市占率。

金色三麥2023年營收為19.46億元，年增30％，稅後淨利為2.31億元，年增90％，EPS為10.54元，營收及獲利皆創下佳績；葉冠廷表示，憑藉對民生消費市場的高度敏感性，隨時調整經營策略，加上近年來內部資源整合及優化作業流程，成效逐漸顯現。

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葉冠廷指出，金色三麥今年開創新營運項目，拓展至調酒酒吧及運動酒吧等新領域，吸引不同族群及年齡層客群，以多角化的經營模式，拓展多元消費市場，增加營業規模及市占率，亦可降低營運風險，在競爭激烈的餐飲業中造就利基。

葉冠廷也說，金色三麥不追求展店速度，而是追求品質高度，全門市採直營經營模式，也格外重視食品安全，嚴選合格供應商，嚴加控管食材品質，旗下釀酒廠、生鮮鏈中心、烘培廠皆取得「ISO 22000」認證，金色三麥Lebledor全部門市皆取得衛福部頒發HACCP認證，為國內連鎖餐飲唯一獲得此認證的品牌。

金色三麥為國內最早的民營啤酒事業之一，主要營業項目包含精釀啤酒釀造銷售、餐廳經營、各式飲品銷售及其他業務，在餐飲市場耕耘20餘年，因應不同的消費客群，創造不同特色風格的品牌，旗下擁有「金色三麥 Lebledor」、「SUNMAI」、「微兜petit doux」、「BAC」、「咖哩樹」、「麥漢堡」、「Blah Blah Bar」及「SPORTS NATION」等品牌。