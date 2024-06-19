輝達市值飆高如何追？　達人點6檔「輝積ETF」唱作俱佳

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

#上班前女子碎碎念系列

昨天晚上到今天一早，女子在社群上看到一片歡呼，包括NVIDIA奪下全球市值第一的企業，以及「晶片股」（當然包含NVIDIA、台積電ADR都大漲的消息）。之所以特別強調「晶片股」是因為作為應用端的供應鏈如代表性的Apple股價則稍微下跌。也就是說晶片產能可能供不應求，尤其在先進製程方面，各家應用端產商可能都會願意用更好的賈格來搶晶片，因此今天台股除了台積電、NVIDIA在Computex的演說上列舉的供應鏈夥伴，都可能是今天女子會特別關注的標的。

回到美國主要指數方面：道瓊+0.15%、標普+0.25% 、納斯達克指數+0.03% 、費城半導體指數+1.35%；台積電ADR+1.38%。

至於債券跟匯率市場方面，美債殖利率再度下跌（手上抱有債券的朋友今天更有機會翻正了），美元雖然稍微走弱，但1美元兌日圓仍維持157.8的水準。



#這個時間點還適不適合追價呢？

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對於長期投資的朋友，包含定期定額的，大概沒有太多差異，雖然扣在高點獲利會減少，但是確實是分散風險的方式，畢竟你很難掌握市場行情最高最低點的位置。因為NVIDIA在台灣沒有直接掛牌，所以從台股市場想要買到，只能透過海外型ETF，例如富邦未來車（00895）、凱基全球菁英55（00926）、國泰智能電動車（00893）、元大全球AI（00762），這邊女子並不是以「含輝量」比重來做排名，因為ETF是投資一籃子股票，因此女子是以今年以來報酬還不錯的舉例出來跟大家分享。



而如果台積電的話，可以考慮富邦科技（0052）、或者直接選元大台灣50（0050）就可以了，尤其如果「不想要配息」的朋友，海外型ETF或者元大台灣50有「連結基金」可以選不配息的，都是女子覺得可以特別留意的。

本文由碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權刊載，不得轉載

