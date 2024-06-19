不只ETF！台股基金大增百億　規模創新高

▲台北股市大漲示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股不斷創新高，5月台股基金規模增胖至5277億，同步刷新歷史記錄。根據投信投顧公會數據，近一月整體台股基金規模增加103.53億，增幅2％。台股規模增加最多的基金公司為統一投信，近一月增加21.11億至694.92億，增幅達到3.13%，高於整體台股基金。

法人指出，在Computex盛會激勵下，加權指數迅速突破23000點大關，持續為台股基金規模帶來貢獻，6/17統一投信台股基金規模已超過700億。

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據統計至5月底數據，以個別基金來看，統一投信旗下10檔台股基金中，統一奔騰基金規模成長最多，近一月增加9.18億至176.17，也是全市場規模增額第二大台股基金，同為百億等級的統一大滿貫基金，近一月規模也增加3.03億至111.11億。對統一投信基金規模成長貢獻良多的還有統一全天候基金，近一月規模增加3.46億至80.51億。這檔基金作為投信股票型基金淨值王，6/17淨值達到325.76元，相較發行時的10元，已成長超過30倍。

拉長時間至一年，整體台股基金規模成長940.5億，增幅達21.69%，貢獻最多的基金公司仍為統一投信，近一年規模增加269.21億，佔全市場規模增額約3成。統一投信近一年規模大增63.24%，除了由統一奔騰、黑馬、大滿貫及全天候基金等舊基金帶動外，去年9月成立的統一台灣高息優選基金(基金配息來源可能為本金及收益平準金)，也帶來巨大貢獻。

統一台灣高息優選基金(基金配息來源可能為本金及收益平準金)經理人陳釧瑤表示，雖然短線上股市可能因市場對聯準會降息預期變化，呈現區間震盪，但上市櫃企業基本面穩健，今明兩年的獲利成長動能上升，科技業景氣從AI 伺服器，逐步擴散到AI終端，而包括金融、原物料、營建及航運等傳產族群，獲利也進入上修過程，使台股長線仍不看淡。

陳釧瑤表示，台股高檔震盪，選股將著重低基期、低本益比的個股。因盤勢呈現類股輪動，產業方面以電子股為主軸，搭配傳產類股間輪動換股。看好AI伺服器、半導體(IC 設計/服務/設備)，Apple新規格與供應比重提升相關供應鏈、電子書/電子紙，傳產則看好金融、航運、航空、紡織、汽車及綠能等類股。

群益投信表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，對盤勢看法正向。

展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，科技產業各個題材類股都有表現，類股輪動快速，建議可以科技基金為全盤考量佈局為宜。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，現階段台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，COMPUTEX及蘋果WWDC發表會後，受惠AI功能發表，蘋概股亦開始接棒起漲，故台股雖受國際情勢紛擾影響，但電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下。

杜欣霈表示，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。

6月適逢機構法人季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，會提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。