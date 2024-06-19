0056規模衝破3000億創高　股價同步締新猷

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國內首檔高股息 ETF 元大高股息(0056)今（19）日盤中股價創41.62元新天價、終場更以41.52元創最高收盤，發行公司元大投信盤後宣布，0056規模正式突破 3000 億，再度為高股息 ETF 寫下全新里程碑。不過在整體台股ETF中，規模仍排第2，元大台灣50（0050）規模4190億元仍稱霸。

0056 是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息 ETF，透過簡單透明的選股邏輯，為投資人追求具備高股息特色且跨越多空考驗的投資成果，至今年第二季，成立以來累計配息達 23.04 元，已接近發行價格 25 元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息 ETF。

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元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至 6 月 14 日，上市櫃股票/ETF 投資人數前十大已半數為台股ETF，證交所 5 月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股 ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存 ETF 的結構性變化，持續推升台股 ETF 整體規模。

0056 於 2022 年 12 月新增成分股檔數至 50 檔、2023 年 5 月改為季配息，從追蹤標的指數風險分散性，以及收益分配頻率符合市場需求，持續與時俱進。

隨著台股企業獲利成長，0056 的歷史配息金額呈現增長趨勢，2023 年全年每股配息 2.2 元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季已合計配息 1.49 元。

元大投信指出，隨高股息 ETF 檔數、規模持續增加，投資人也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF 淨值組成」，更能有效看出該 ETF 的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至 6 月 19 日 0056 帳上包含股息收入的可分配收益為4.69 元，除可提供未來配息穩定基礎，以目前標的指數息率估算，若指數走勢持續跟隨台股獲利成長，收益分配金額亦具備增長能力。

元大投信並提醒，高股息 ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，應一併留意淨值之變動。各次實際配息金額依收益分配公告而定，可能受市場變化及成分股股利政策影響而低於或超過前期，不宜以單次配息率高低推估該ETF 未來會維持一樣的配息率，投資前應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，以長期配息記錄作為參考標準。