永慶房產集團響應新北市「防不動產詐騙」！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

▲永慶房產集團響應新北市地政局，推廣「地籍異動即時通」，保障民眾財產安全。

圖、文／永慶房產集團提供

近年詐騙案件頻傳，手法日新月異，不動產也成為詐騙集團眼中肥羊，冒名盜取不動產！為防範民眾遭騙，新北市政府地政局呼籲民眾開通「地籍異動即時通」服務，只要不動產權利有變動時就會通知所有權人，保障民眾財產權益。為了加強推廣，新北市地政局攜手永慶房產集團，在永慶房產集團旗下的永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的簽約中心或門店張貼推廣海報，提醒民眾注意財產安全。

今年初有一名阿嬤遭詐騙集團騙走身分證影本，假冒阿嬤的代理人聲請債務調解，要以房屋抵押還債，取得阿嬤的房屋移轉過戶文件，所幸阿嬤有申辦「地籍異動即時通」，詐欺犯辦理房屋過戶時，阿嬤收到簡訊及電子郵件通知，立刻報警抓人，不僅成功逮到詐欺犯，更守護高達1700萬元的房產！

▲永慶房屋與新北市政府合作，民眾透過永慶房屋買賣不動產，簽約時可一併申請地籍異動即時通服務，掌握不動產異動情形。

「地籍異動即時通」成功防阻不動產詐騙案引發民眾申辦熱潮，近期申辦案件激增近4倍。為擴大申辦效益，新北市地政局全國首創與永慶房屋進行公私協力的跨域合作，只要民眾透過永慶房屋買賣不動產，簽約時可一併填寫地籍異動即時通服務申請書，辦理房屋過戶送件時就可併案申辦，讓民眾取得不動產的第一時間，就能即時掌握不動產異動情形。

新北市地政局局長汪禮國指出，詐騙手法不斷推陳出新，民眾除了隨時提高警覺外，更要做好防範措施。地政局擴大宣導力度，整合全市跨機關能量，包括公文周知全市近1萬2000個公寓大廈管委會及29個行政區1000餘個里辦公處所公布欄張貼海報等，全面性廣發宣傳提高民眾防詐意識。地政局首度接軌永慶房屋進行跨域合作，期藉此公私協力的加乘力量，提升新北市不動產防詐量能。

▲新北市政府地政局呼籲民眾開通「地籍異動即時通」服務，只要不動產權利有變動時就會通知所有權人。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，為保障消費者權益，永慶房屋提供消費者「六大安心保障」、「真房價保證」、「誠實安心認證」等誠實服務，讓消費者擁有安全、公平的購售屋流程。現在更響應新北市地政局推廣「地籍異動即時通」，共同保障民眾財產安全。陳賜傑提醒民眾，不動產價值動輒千萬，更是很多民眾的一生心血，不管是交易、或是權利異動，都要注意自身權益，才能守護財產安全。