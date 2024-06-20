巴菲特買「台積電」又賣　達人曝：就是擔心這件事

▲注重風險分散，李紹鋒99％資產放在海外，長抱全世界優質企業，每年穩賺8～12％。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「投資先求穩，建造出一艘堅固的船，面對股海震盪，都能淡定以對。」51歲的李紹鋒說，資產配置做好，就是堅固的船，接著要懂得分散風險，他認為台股是淺碟市場，波動相當大，「鋼鐵人、航海王，一下子就不見了，buy and hold對我來講難度很高。」因此他將99％資產都放在海外，長抱全世界的優質企業，每年穩賺8～12％。

「參與台股一不小心高點進場，恐怕要等10年才回本，所以我還是鍾愛美股。」李紹鋒分析，台股的景氣循環強烈，加上地緣政治風險，令人防不勝防，「我是個很怕死的人，阿共仔打過來，什麼都沒了！為什麼巴菲特買台積電，後來又賣掉，就是擔心這件事。」

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接著再透過資產配置，賺取穩健的報酬，李紹峰奉行「槓鈴策略」，他解釋，做資產配置時，要把大部分資產放在安全的地方，所以他10％投資美股龍頭股，20％資金放在幣圈高利活存，7成部位長抱美股股債平衡型ETF：AOA（iShares核心積極配置ETF），每月坐享被動收入約25萬元。

他以風險+報酬率+資產配置形成的曲線說明，100％配置債券風險不低，但報酬卻最低，「債券4％報酬，長期只能對抗通膨，那有什麼意義？投資就是要賺資本利得啊！」不過，股債具翹翹板特性，債券部位仍有必要，「AOA主打股債組合與再平衡，成分標的為80％股票及20％債券，每半年平衡一次。」他評估AOA的表現穩健且貼近大盤，因此10年來都抱緊AOA穿梭牛熊市，助攻資產翻倍。

投資就是要賺一輩子，「週期長的話，任何時間買都沒關係，但是短進短出，沒有人能賺到錢；會買是徒弟、會賣才是師傅，很多人跟風追漲，卻不知何時出場，一路抱到谷底，錢都GG了。」他說。

大部位的投資平淡無味，但小部位卻展現活潑積極，而活潑積極、提高報酬的方式則是靠個股了。李紹鋒自2019年買進龍頭股輝達、特斯拉後，長抱5年不動，輝達已從股價50美元翻漲20倍，特斯拉也締造8倍漲幅，拉高他的整體投報率。

除了買龍頭股，李紹鋒還在幣圈賺高利活存，「年利率有10％，我就像包租公一樣，領息過生活！」他透露，自己投資的美元穩定幣是加密貨幣USDT泰達幣（簡稱U幣），「在幣圈中，U幣市占最大，價格錨定美元，是1：1的擔保，這類穩定幣可解決價格劇烈波動的困擾。」問他不擔心幣圈風險嗎？「加密貨幣是個有vision（願景）的產業，過程中的風風雨雨不重要。」



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