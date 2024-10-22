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碳化矽基板價格跳水！陸行之：若需求沒爆發　產業鏈1年內大砍單

▲美國碳化矽（SiC）半導體製造商Wolfspeed。（圖／路透）

▲美國碳化矽（SiC）半導體製造商Wolfspeed。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

供應鏈近期傳出，碳化矽（SiC）6吋基板因新產能大量開出，供過於求，導致報價逐季跳水，價格崩盤讓多數業者賠錢銷售，對此，半導體分析師陸行之22日表示，如果歐美電動車市場需求無法見到「大爆發」，SiC供過於求不改善，價格持續大幅下跌，相關設備產業鏈也將在一年內大砍單。

陸行之指出，之前曾分析碳化矽／硅可能供過於求，美國碳化矽晶圓龍頭「Wolfspeed」獲利展望太差，財務結構不佳，可能快撐不住了，但最近Wolfspeed拿了美國政府補助7.5億美元（約新台幣241億元）及另外的7.5億美元基金融資，「應該還可以撐久一點，不會馬上進入破產保護。」

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「如果歐美電動車市場需求無法大爆發，SiC供過於求不改善，價格持續大幅下跌。」陸行之說，市場價格要到中國廠商的現金成本價格才會止跌，Wolfspeed現金成本價又高出一大截，所以目前已經是賣在現金成本價格之下，猶如歷史重演LCD產業一樣。

以目前Wolfspeed公司每季度虧1.5億美元（約新台幣48.2億元）、資本開支超過5億美元（約新台幣160億元）來看，陸行之認為，這15億美元（約新台幣482億元）補助及融資應該在一年內就消耗殆盡，對於當初也加碼投資的半導體整合元件製造廠意法半導體（STMicroelectronics）、美國半導體供應商安森美（onsemi）應也好不到哪裡去。

陸行之強調，如果Wolfspeed將SiC基板賣在現金成本價格之下，他大膽估計Wolfspeed一年內將大幅降低季度資本開支，大減產及裁員來保護現金流，預期碳化矽／硅基板的設備產業鏈，估計一年內將看到大砍單，「但SiC基板要是跌到現金成本價，對於逆變器、電動車廠而言，都有大幅降成本的效益。」

關鍵字： 碳化矽SiC基板供過於求價格供應鏈半導體

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