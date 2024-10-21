ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

回程貨櫃貨連續三個月從五成降到四成以下　謝志堅分析原因

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲謝志堅分析回程貨櫃貨裝載比例降低的原因。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導　

丹麥海事數據分析公司Sea-Intelligence在最新分析中指出後疫情時期貿易失衡狀況惡化，貨櫃船回程艙位利用率偏低，對此陽明海運前董事長謝志堅認為，現在貨櫃船越來越大型化，今年前8個月亞洲航往歐美、地中海的航班能有高裝載率，是因歐美進口商提前進貨，而回程貨就沒有提前進貨的狀況，因此才會顯得裝載率偏低。

Sea-Intelligence數據顯示，在新冠疫情爆發之前，回程船舶利用率徘徊在50%左右，但此後一直在下降，並於今年8月首次降至40%以下，以所有頭程船舶100%滿載來計算回程利用率，將貨櫃船的航行距離(以標準20呎櫃*英里為單位），可以看到回程利用率連續三個月降至 40%以下，今年8月創下歷史新低，僅達36.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該公司執行長官艾倫·墨菲解釋說：「因此，很明顯，從全球角度來看，自疫情爆發之前以來，貿易失衡已經急劇惡化。對於貨運量最大的五個深海貿易來說尤其如此，與疫情前的情況相比，這些貿易失衡都顯著惡化。」

根據分析，這意味著，要麼頭程貿易將越來越多地為空箱的重新定位“支付”更多費用，因為“自己付費”的回程貨櫃越來越少，要麼回程託運人將必須支付更高的運費，因為支付回程貨櫃占船艙空間的比例較少。

墨菲總結道：「運送人是否會嘗試將這種額外的成本不平衡推向頭程或回程，將完全取決於他們服務任一市場的策略。」

謝志堅分析，歐美運往亞洲的貨載，很多是像廢紙、廢鐵、化學品、穀類、大理石等這類較大宗貨物，這些貨沒有搶運的需要，而今年因紅海危機，船隻繞行好望角致使混亂船期，以及美東罷工可能，讓歐美進口商都有提前進貨狀況，今年前7個月歐洲進口貨成長6.7%，就屬於不正常狀況，意味著今年第四季淡季會更淡。

由於裝載貨物到歐美的貨櫃，必須及時運回亞洲，好再裝載亞洲運往歐美的貨載，在回程貨不足情況下，船公司有半數艙位必須用來搬運空櫃回亞洲，謝志堅指出，他在陽明擔任董事長期間，要求業務部門要想辦法搶運回程貨，以降低貨櫃回運成本，曾經業績好的時候，回程能裝到六成的實櫃。不過回程運價是非常低的，上周五德魯里公布的或運價價指數顯示，上海到洛杉磯每大箱(40呎櫃)運價有4941美元，洛杉磯到上海僅有710美元，是七分之一價。

不過貨櫃船公司也曾經有放棄裝回程貨的時候，在疫情期間的2021年11月5日到19日，美西港口船隻平均在港時間高達28天，2022年1月9日，美西兩大港創下109艘船候港紀錄，當時貨櫃船公司在缺船、缺櫃情況下，曾經有相當長一段時間為了縮短船隻在港時間，並且能儘速將貨櫃運回亞洲裝載超高運價的去程貨，大量放棄收載美國運往亞洲的貨載，最後還引發美國政府出面干預。

關鍵字： 回程貨櫃貨降到四成以下謝志堅分析原因

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

隨著國際金價節節高升，銀樓飾金掛牌價也再度創新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（21）日表示，今天一開門金價就已破「萬一」大關，要11010元才能買一錢。

2024-10-21 12:03
核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

核三廠2號機預計明年上半年除役，今（21）日起進行為期41天的第28次大修作業，等於這41天全台核電歸零，而目前備轉容量率仍有25％以上。

2024-10-21 10:29
台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

受惠國際金價走揚，台銀黃金存摺連續4個交易日刷新天價，今（21）日第一盤賣出價掛出每公克2823元後，不到半小時再度向上衝至2825元，換算今年以來黃金存摺漲幅已超過37%，超車2008年金融海嘯時期。

2024-10-21 10:02
川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

美國總統大選將於11月5日舉行，外界關注選後美股趨勢。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，基於4大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待；另外，本周於香港一連舉行的寬量國際第16屆「QIC CEO Week」將是選前最後一場外資投資論壇，也成為國際機構投資人關注焦點。

2024-10-21 09:59
基本工資調漲效果不大　國泰金：逾6成民眾估半年薪資不變

基本工資調漲效果不大　國泰金：逾6成民眾估半年薪資不變

國泰金公布10月國民經濟信心調查結果，時事題調查「民眾對於基本工資調整後，2025年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法」，調查結果顯示：有60.7%民眾預期未來半年薪資所得相較現在不變，26.5%的民眾覺得未來半年薪資所得會增加，而有12.8%民眾則認為未來半年薪水會減少；整體而言，多數民眾預期未來半年薪資所得相較現在維持不變

2024-10-21 10:45
10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

距離年不到兩個半月，《ETtoday新聞雲》盤點重量級台股原型ETF換股時間表，發現即日起至年底前將有10檔重量級標的將進入成分股審核熱門時間區，由於這10檔ETF規模已逼近2兆元，市場預料後續換股操作策略也會為台股帶來新一波資金浪潮。

2024-10-21 00:01
有機會搶「輝達B300供應商」！嘉澤股價衝1760元　寫近4個月新高

有機會搶「輝達B300供應商」！嘉澤股價衝1760元　寫近4個月新高

嘉澤（3533）喜迎新平台升級商機，美系外資也於最新報告中指出，有機會成為輝達NVIDIA Blackwell GPU B300插槽的第二供應商，重申「加碼」評等，目標價由1,850元調高至1,860元，激勵嘉澤21日股價大漲，最高來到1,760元，上漲110元，漲幅達6.7%，站上近4個月高點。

2024-10-21 12:16
美國TGI FRIDAYS傳瀕臨破產　開展餐飲：營運穩定不受影響

美國TGI FRIDAYS傳瀕臨破產　開展餐飲：營運穩定不受影響

美國知名休閒連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS傳出陷入財務困境，公司正尋求資金援助，並可能在未來幾周內聲請破產保護；對此，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）表示，台灣營運狀況穩定，展店計畫仍持續進行中，不受任何影響。

2024-10-21 12:13
大缺工！住宿業超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住

大缺工！住宿業超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住

主計總處公布最新薪資統計，8月份全體受僱員工經常性薪資平均數為46,751元，年增3.08%，其中住宿業從業人員薪資年增5.25%，可見業者為了徵才而提高薪資水準，另也有免費供餐、提供住宿優惠、制服換洗等福利，甚至祭出年薪24個月、周休三日、全球免費住宿等誘因來搶才。

2024-10-21 11:32
降息3利多「哪種債券有優勢？」　景順投信：高評級企業債具吸引力

降息3利多「哪種債券有優勢？」　景順投信：高評級企業債具吸引力

美國聯準會（Fed）調降政策利率2碼，市場進入降息循環，債券市場吸引力大幅提升，面對逐漸寬鬆的市場環境，哪種債券可以擁有最大化收益並能降低風險？景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）表示，隨著成長放緩、通膨降溫，再加上開啟降息週期帶來的寬鬆貨幣環境，將為高品質和對存續期敏感的資產類別提供有利的支撐，尤其是高評級企業債券。

2024-10-21 10:32

讀者迴響

熱門新聞

台灣人最愛「電子支付」排名大公開！

10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

大缺工！住宿業超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

買遊戲點數「24小時後生效」確定止步　銀行公會推2替代機制

「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝

回程貨櫃貨連續三個月從五成降到四成以下　謝志堅分析原因

點數經濟縮水！3銀行好康異動　4大超商兌換受影響

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366