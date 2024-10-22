綠界關不住「再飆第6根漲停」！喜迎電商旺季　小金雞也將登興櫃

▲綠界科技近期股價漲幅亮眼。（圖／綠界科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

第三方支付綠界科技（6763）繼上周連4天漲停、股價漲幅過大，被櫃買中心列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，22日起共10個營業日改以分盤交易，每5分鐘撮合一次，但股價仍未受影響，盤中再飆上80元漲停價，是股票變更面額1拆10後新高。

綠界科技9月9日股票1拆10後，股價在46元附近遊走，不過近日股價卻屢飆漲停，近7個交易日亮出6根漲停，飆上80元，如果以10月11日收盤價42.15元計算，至今累積漲幅已達到89.8%，持續寫下拆股後新紀錄。

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綠界科技是第三方支付服務，在中小型電商金流市占率高達7成，至少有40萬名商家客戶，由於時序進入第四季電商旺季，交易手續費及營運動能可望增溫到年底聖誕假期；另針對個人用戶推出「綠界Pay」後下載數也有上萬規模，以及同業LINE Pay即將上市而出現比價效應，推升綠界股價也亮眼。

另一方面，綠界科技看好線上線下OMO金流整合，於2022年時以每股50元、近3億元入股精誠資訊（6214）旗下的「精誠金融科技」，取得30%股權成為大股東，經員工認股後，綠界股權稀釋至27.31%。

值得注意的是，「綠界小金雞」精誠金融科技即將於12月下旬提出登錄興櫃及一併送公開發行申請，因此也激勵綠界科技股價漲幅。

綠界科技第三季營收4.11億元，年增5.9%，累計前三季營收11.75億元，年增2.53%；今年上半年每股淨利（EPS）9.05元，自結7月、8月稅後淨利0.58億元，年減16%，每股淨利3.14元，下半年將面臨電商旺季，業績可望持續成長。