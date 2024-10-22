投資人關注中東緊張局勢　國際油價反彈回升

今年雙11、雙12遠不如去年 航空貨運估計11月上旬僅能小漲

去年跨境電商市場雙11、雙12運價快速上漲，運價從10月的每公斤平均新台幣90元開始一路攀升，到11月下旬遠東至北美的空運幾乎是爆艙狀態，MUST GO的貨品，每公斤運價漲破300元，美西、美東都是320元，49元油料附加費外加，今年市場運價水平原是高於去年，但8月開始逐月下跌，至今未見漲勢，估計11月上旬季節性高峰只能見到小漲，且漲不久。

外資連2周淨流入 台股站穩23,000點大關

錼創科技關不住！股價創新高 30日漲近120％遭列注意股

證交所今（21）日公布18檔注意股，其中Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）近期接單暢旺利多湧現，推升股價漲至155元新高價，今起已被列為處置股，又因最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達118.92％，遭列為注意股。

碳權可抵環評、碳費 田建中：4年後拚接軌ETS碳交易

碳交所總經理田建中，今（21日）表示，國內碳權除了能用於碳中和，還有兩大法定功能：一是環評增量抵換，企業擴廠增加碳排的1/10必須取得國內碳權，並有10年計畫；二是國內碳權可以抵減碳費徵收計算的排放額度。他強調，長期來看，碳權的剛性需求一定存在，並期望未來3、4年後，可以接軌ETS碳交易機制。

央行「金龍海嘯」威力大 國泰調查：72%民眾認現在不是買房時機

央行第7波打炒房被稱「金龍海嘯」，國泰金今（21）日發布「2024年10月國民經濟信心報告」顯示，有72.1%受訪者認為，現在「不是」買房時機，只有15.9%民眾認為，「是」買房時機，「不知道」民眾佔了12%，惟賣房調查，有47.5%認為「是」賣房的時機，36%認為「不是」賣房的時機，有16.5%受訪者不知道。

多邊支付「金磚之橋」呼之欲出 前閣揆：台灣地位令人擔心

2024年金磚國家領導人年會，於本月22-24日在俄羅斯喀山的金磚峰會舉行，將聚焦國際和區域的安全穩定，而在經濟金融合作項下，預計會討論是否創建多邊支付體系「金磚之橋」(BRICS Bridge)的新金融支付平台。

SAF比一般航空燃油貴5倍！ 長榮航總座盼政府祭出政策支持

長榮航空（2618）與空中巴士（AIRBUS）簽約引進18架A350-1000及15架A321neo客機，雙方對未來永續飛航也進一步合作，長榮航總經理孫嘉明也提到，新交的飛機都會添加永續航空燃油（SAF），不過價格比一般航空燃油貴出3到5倍，因此盼政府能支持SAF發展，才能確保國籍航空公司在市場的競爭力。

長榮航看明年客貨運樂觀 擬新增北美航點「達拉斯呼聲高」

長榮航空（2618）今日與空中巴士（AIRBUS）攜手永續飛航，總經理孫嘉明會後接受媒體採訪時表示，今年Q4及明年的客運、貨運狀況都還是樂觀，也有評估要新增北美航點，有3個航點正在評估，希望明年可以先開出1個，目前以達拉斯呼聲最高。

中鋼一座煙囪「碳排」超過台北市 陳其邁：政府支持措施應跟上

高雄市長陳其邁今（21日）出席「國內減量額度交易平台啟用典禮暨企業分享會」時表示，高雄市溫室氣體淨排放量達5235萬公噸，其中82%來自工業，約佔全台溫室氣體排放量的兩成，遠高於台北市。他特別指出，僅中鋼（2002）一家，每年碳排放量就達2400萬公噸，其一座煙囪的排放量就超過台北市一年總排放量。隨著碳費的課徵，這對大型企業而言，挑戰巨大。

台積電報佳音！00904開盤秒填息 投信法人：半導體股好戲開鑼

「季配型」新光臺灣半導體30（00904）受惠上周台積電第三季及全年業績激勵下，21日除息開盤後即秒填息達陣，成為此次除息最快完成1日填息的科技型ETF；其他已參與除息ETF，包括「月配型」中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）也都在4日內完成填息，至於季配大華優利高填息30（00918）也終於在18天填息。