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10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

▲圖為證交所盤面圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為證交所盤面圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

距離年不到兩個半月，《ETtoday新聞雲》盤點重量級台股原型ETF換股時間表，發現即日起至年底前將有10檔重量級標的將進入成分股審核熱門時間區，由於這10檔ETF規模已逼近2兆元，市場預料後續換股操作策略也會為台股帶來新一波資金浪潮。

▲▼10檔重量級ETF年底前換股審核時間表。（圖／ETtoday新聞雲整理）

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包括國內ETF規模發行量最大的元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）在內，都設定年底前進行成分股審核與調整，光是這4檔台股ETF規模總和就高達1.39兆元，累計10檔ETF規模已超過1.9兆、逼近2兆元大關，其中00878成份股審核與轉換時間落在11月底，可望成為10檔ETF中最早啟動換股的標的。

依照00878發行公司國泰投信公告，MSCI指數11月底前10個交易日，MSCI將把指數成分調整發布給國泰投信，新增或剔除成分股的調整將在11月底公告，至於實際轉換則保留5個交易日為過渡緩衝期。

至10月18日為止，00878現在30檔成分股中，以金融保險類佔23.43%最多、電腦及周邊設備類股22.48%、半導體股20.53%也都有2成以上的佔比。若以投資標的來看，則以聯發科（2454）佔5.11%最高、聯詠（3034）4.64%緊追在後。

另外，00919、元大高息低波（00713）與富邦特選高股息30（00900）則審定12月第7個交易日審核，市場預估今年審核日期落在12月10日，3檔ETF中以00919規模2778億、人數100.29萬人最多。

00919每半年調整成分股一次，去年12月增刪8檔成分股、今年6月增刪13檔，市場預料，今年12月成分股調整應該也落在8至13檔之間，不過仍需待最終審核結果而定。

00900則是預定11月28日由季配息改為月配息並納入平準金，12月換股也同樣吸引市場注意。

關鍵字： ETF台股

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