繳停車費！「發票爽中1000萬」沒人領　獎落這縣市

▲7、8月期統一發票中獎清單，100元停車費中千萬特別獎。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

今（113）年7-8月期統一發票已開出1,000萬元特別獎獎號「CZ38039158」，在嘉義市寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站就有一位幸運兒只花100元繳交停車，喜獲1,000萬元大獎。財政部南區國稅局嘉義市分局特別提醒，趕快對獎，也許幸運得主就是您。

嘉市分局發布新聞稿指出，中獎民眾發票領獎期間自113年10月6日起至114年1月6日止，記得把握兌獎時間於期限內完成兌獎。如果在開獎日前（單數月24日）透過財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶及設定領獎帳戶兌領獎者，中獎獎金將自動匯入指定好的金融帳戶。

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▲嘉義市西區杭州三街69號旁的「嘟嘟房嘉義杭州2站」開出千萬開票。（圖／財政部）

分局進一步呼籲，民眾購物消費請多利用手機條碼等載具索取雲端發票，不列印電子發票證明聯，除免擔心遺失而無法兌領獎外，中獎獎金自動匯入指定的帳戶，還可省印花稅。

另外「雲端發票專屬獎」除100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組及800元獎10萬組維持現行外，今年9-12月期雲端發票專屬獎500元獎，將再增開50萬組為245萬組，讓民眾享有更多中獎機會，響應節能減碳，一舉數得。