自住進場好時機！　青埔房仲：打房後「屋主佛心降價5~10%」

▲青埔特區新案飆上7字頭，被稱為桃園「新天龍國」。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

青埔特區新案飆上7字頭，被稱為桃園「新天龍國」。在地房仲表示，由於近年青埔房價大漲，屋主帳面獲利高，因此9月打炒房政策祭出後，許多屋主願意讓利下車，價格下調5~10%，開始變得佛心，而這時也正是自住客進場撿便宜的好時機。

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有巢氏房屋青埔國中領航加盟店東羅文湧表示，青埔特區共約490公頃，包含3個機捷站點A17領航站、A18高鐵站、A19桃園體育園區站，其中以A18為核心，該區商業氣息較濃，生活機能佳，由於坐擁高鐵站點，吸引許多雙北、新竹客移入，比例近5成。

羅文湧指出，A18站周圍也是青埔房價相對最高的區塊，已有不少新建案站上7字頭，屋齡1~6年新古屋成交均價則落在55萬元左右，產品以中小坪數為主，2房總價約1700~1800萬元，而距離高鐵站較遠的區域也要價5字頭，4字頭基本上已絕版。

A17則開發較早，可開發土地與在線新案皆少，區內以屋齡5~10年中古屋為主，成交單價落在40~45萬元，相對親民。A19的特色為綠地多，居住環境愜意舒適，還坐擁優質學區，是不少中壢、南崁換屋族的首選，新案5字頭，新古屋單價則落在45~50萬元。

▲青埔特區居住環境舒適。（圖／有巢氏房屋提供）

羅文湧表示，央行9月祭出第七波選擇性信用管制，青埔特區房市也受到衝擊，除了交易量縮，屋主心態也放軟，變得比較佛心，價格出現修正，「由於這幾年青埔房價大漲，屋主帳上獲利高，因此願意讓利下車，第一線觀察在地很多屋主都將售價下調5~10%，」

羅文湧認為：「現在屋主難得降價，是自住買方進場的好時機，若等到打炒房利空消化到一定階段，銀行放貸水位也回升之後，再一窩蜂地買，也買不到現在的價格了。」不過他也提到，目前雖然不少中古屋主願意降價，但一手的建商、代銷價格還是踩得很硬，尚未出現降價。

長線來看，羅文湧表示，青埔有多項建設利多將一一落成，除了站前的國泰智慧中城，還有桃園市立美術館也快要完工，此外誠品、麥當勞也將進駐，青埔的生活機能與居住品質越來越好，加上目前房價以高鐵沿線來看基期仍低，持續具有成長動力。

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