今年雙11、雙12遠不如去年　航空貨運估計11月上旬僅能小漲

▲今年雙11、雙12跨境電商旺度遠不如去年。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

去年跨境電商市場雙11、雙12運價快速上漲，運價從10月的每公斤平均新台幣90元開始一路攀升，到11月下旬遠東至北美的空運幾乎是爆艙狀態，MUST GO的貨品，每公斤運價漲破300元，美西、美東都是320元，49元油料附加費外加，今年市場運價水平原是高於去年，但8月開始逐月下跌，至今未見漲勢，估計11月上旬季節性高峰只能見到小漲，且漲不久。

常駐達拉斯的捷迅(2643)總經理孫鋼銀指出，去年電商市場超旺，運價快速翻漲，讓電商業大幅墊高成本，今年促銷活動採取分散措施，也提早進貨並提早租用包機，去年一趟曾經漲到近百萬美元的包機，今年租價僅約4、50萬美元。

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另一方面今年美國一般商品漲幅不大，但是屬於服務業的餐飲、娛樂等價格大幅上漲，而科技業等頻傳大裁員，讓電商業銷售也不如去年，有遊戲機業者去年第四季出貨量高達600噸，今年估計僅有100多噸，因為年輕人沒錢換新機。另輝達的Blackwell晶片大量出貨時間可能延遲至明年第一季，也影響市場整體貨量。

去年此時東南亞市場非常旺，今年也不夠旺，艙位取得容易，未見搶艙、爆艙；大陸市場低迷，運價比台灣低，美國東西岸每公斤全包的運價約38人民幣，約新台幣170元。今年8月台灣市場美西線每公斤運價有新台幣270元，現在降到180-200元之間，美東從8月的280元降到現在的220-240元之間，34元油料附加費外加，運費水平能高於大陸，主要靠科技業與東南亞轉機貨。

另一家大型攬貨公司高階分析，去年第四季快速翻漲的運價，讓電商業感覺被航空公司給「宰了」，今年都調整出貨策略，分散出貨與提早安排包機，加上全年促銷活動頻繁，以致今年第四季旺季旺度大打折扣。