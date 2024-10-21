「製鞋黑馬」去年營收227億！　耗資1億幫NB設研發中心

▲劉安哲（左）接班中傑後，不顧父親反對大膽擴廠，設立專屬客戶研發中心，推升營收大幅成長。（圖／鏡週刊提供）

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New Balance、Clarks等風格迥異的球鞋、休閒鞋和皮鞋知名品牌，背後供應商皆有中傑投資控股，正因能駕馭任何鞋款，遇中美貿易戰、新冠疫情，業績仍逆勢成長，去年營收227億元。

中傑創辦人劉信國為皮鞋學徒出身，二代劉安哲接班後，不顧父親反對，赴越南擴廠，耗資1億元幫客戶New Balance成立研發中心，懂事長子的遲來叛逆是希望做大事業。緊接著印度、印尼擴廠，預計年底前上市，劉安哲不敢慢下步伐，與同樣進公司的姊姊、弟弟齊心壯大，他的責任感源自對家人的愛，越過父親的標準高牆，所有難題都是雲煙。

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▲中傑投資控股劉安哲小檔案。

從越南河內機場開車往南走2個半小時，外型宛如白宮的中傑投資控股（下簡稱中傑）2,000坪鞋廠，聳立於寧平省一望無際的農田中。

風格多元 豐富產品線

▲New Balance請到韓國知名歌手IU代言後，經典鞋款327銷量一路攀升。（翻攝New Balance官網）

年僅45歲的董事長劉安哲親自至門口接待記者，一身襯衫西褲，配上New Balance今年最受矚目、俗稱蛋殼鞋的WRPD Runner更顯年輕，他忍不住介紹：「近年很流行厚大底，這款穿起來還高1吋，我們公司專門幫New Balance做Lifestyle系列，也是他們前三大供應商之一，現在好多年輕人穿New Balance。」



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