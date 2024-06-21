理財周刊／00940解套？　換股？加碼？

文／洪寶山

加權指數登上23000萬點大關，跟以往台股創新高時最大的不同是，散戶受惠的程度增加許多，根據台股ETF集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人已超過830萬人，等於全台灣每三人就有一人投資ETF，顯示台股不再是大戶與散戶的零和遊戲，這次台股頻創歷史新高，是股民、法人、稅收三贏的局面。

高股息ETF吸金 網紅吶喊比定存好

高股息ETF能夠廣受股民的青睞，主要還是從2008年金融海嘯以來，聯準會長期維持低利率環境，資金尋求更高報酬的金融商品，長期穩定配發4-5%的現金股息殖利率公司就受到肯定，於是在0056、00713等ETF的示範後，台股受益於2020年之後的台商資金回流，投信公司看準台股具備「股息+資本利得」的優勢，密集發行高股息ETF吸納熱錢，等於由專業的操盤人幫散戶操盤，讓散戶得以受惠這波台股的多頭行情，口碑相傳之下，造就00940募集1750億元，網紅喊出比定存好的話題，出現隔夜拆款利率的上揚，引來政策對高股息ETF的降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網民站在反市場的角度，認為00940掛牌前的熱潮必定引來上市後的籌碼鬆動，跌破發行價10元是可預見的，果然4月22-23日最低來到9.26元，跌幅達-7.4%，很有諷刺性的暗喻，投機想套利8%的熱錢，不僅如意算盤沒打響，反而賠了夫人又折兵，倒賠-7.4%，如果是用房子抵押借錢來買的，帳面虧損就超過-8%。透過這次的下跌，後來的ETF籌資就沒有檔檔引發市場的關注，達到政策降溫的效果。

00940七月首次月配息 要不要打響口碑呢？

但是，如果00940因政策降溫而長期讓股民套牢的話，那麼難免會有輿論壓力，特別是00940受益人高達96萬9862人，所以不存在套牢問題，尤其是00940標榜台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF，以「價值投資」、「高股息」、「小資價」與「月月配息」等特色為訴求，在定期定額的長期投資下，回到10元發行價只是時間的問題，甚至賺錢不在話下。

根據6月17日元大投信官網資料顯示，00940本益比15.04倍，股價淨值比1.99倍，股東權益報酬率16.92%，相對於集中市場五月底的本益比22.42倍、股價淨值比2.38倍、殖利率2.66%，仍具有投資價值，於是上週(6月11-14日)外資與自營商大買超過41萬張，讓1.3萬人解套下車。但是別忘了，00940最快將在七月首次月配息，當初募集時宣稱現金股息殖利率達8%，那麼首次除息秀要不要打響口碑呢？答案應該是肯定的。

不過，00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，配息率不代表報酬率，根據6月17日元大投信官網揭露，00940的最近一年現金股息率是4.08%，相信股民應該會有點情緒失落，00940的配息來源主要為成分股發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得。既然現金股息率不如預期，那麼有沒有除息前行情呢？

前十大成分股超級比一比 聯詠與長榮較具有補漲條件

來看看前十大成分股權重，聯電6.06%、長榮5.52%、中信金5.42%、聯詠5.09%、和碩4.12%、華碩3.96%、玉山金3.86%、日月光投控3.79%、長榮航3.77%、聯發科3.64%。在上述個股當中，中信金、玉山金、聯電、日月光投控等個股拉過一波後進入整理，聯發科、和碩近期漲勢兇猛，華碩、長榮航仍在整理中，看起來就屬聯詠與長榮較具有補漲條件。

6月17日歐線集運2408期貨收盤再漲+2.97%，收4834點新高價，第二季累積2.02倍漲幅，可以預期長榮的第二季營收季增率約9.62%，儘管長榮第二季累積16.28%漲幅，落後航運類股指數季漲26.38%，考量6月27日將除息9.97元，現金股息殖利率4.985%，除息前或有補漲機會。要注意的是00940領到的現金股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，需一併留意淨值變動。

聯詠近年積極發展OLED驅動IC、光學式指紋辨識晶片。OLED DDI的市場初估產值約10億美元，在美系手機率先採用OLED技術後，預期中國手機也會擴大採用OLED DDI，這塊是聯詠今年成長展望明確的產品，其他的TV和PC今年的成長性還要觀察。

此外，聯詠擁有訊號高速傳輸時需要的ASIC各項專利與優勢，預期與ARM的AI生態圈中，聯詠將來可望參與高速傳輸介面IC，與客戶指定的客製化ASIC的設計。預估今年稅後EPS約36元，2025年稅後EPS約41元，股息配發率約80-85%，現金股息32元，6月17日現金股息殖利率約5.14%。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1243期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】