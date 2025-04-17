快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元 獲利年增6成、毛利率58.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光 外媒另點3台廠涉入

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元 華爾街憂破壞性更勝預期

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

智原遭外媒曝華為繞過制裁取得HBM 公司急重訊澄清

根據外媒Semi Analysis報導，雖然華為Ascend晶片可以在中芯國際製造，但其HBM來自韓國，主要晶圓生產來自台積電，更指出華為利用ASIC廠智原來封裝HBM後再送到中國解焊，藉此來繞過禁令，但對此智原發布重訊表示，本公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，特此澄清說明並無謠言指稱之情事。

股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香 定期定額族續扣

四月天，全球股市經歷川普關稅血洗及暴衝大震盪，台股也從7日懸崖式崩落2086點到11日反彈收復萬九，本周在19500點盤旋，這兩周來股民身心俱疲，有人大賣有人接刀，台股ETF（國內成分股）成交逆勢爆量，尤以小股民最愛的高股息型族群為主。CTWANT記者採訪多名基金經理人建議，市場變化難測，不宜重押單一產業。

川普亂流 2檔台股ETF盤中一度陷貼息窘境

台新永續高息中小ETF（00936）、台新臺灣IC設計（00947）於今（17）日進行除息，此次每單位配息金額0.03元、0.08元，受到川普關稅戰亂流，兩檔ETF均處於貼息，00936跌至13.36元，00947跌至11.54元。

無畏川普關稅亂流 4月印度股市全球唯一正報酬

全球金融市場4月一開始就不平靜，美國總統川普宣布關稅政策後，全球主要股市表現大震盪，統計自4月2日川普關稅政策宣布以來全球主要股市漲幅表現前十名分別是印度0.15%、菲律賓-0.99%、印尼-1.06%、韓國-1.14%、巴西-1.48%、俄羅斯-1.54%、澳洲-2.18%、上海綜合-2.46%、紐西蘭-2.51%、馬來西亞-2.63%，其中僅印度股市維持正報酬。

晶片禁令斷輝達中國生意 外媒：反壯大華為

美國總統川普晶片禁令發威，斷開輝達（NVIDIA）在中國經營的路，外媒指出，此舉讓中國華為Ascend 910C晶片崛起，且華為因預先囤積台積電7奈米製程，有望瓜分NVIDIA的市場。

AMD晶片銷中國遇阻 認列260億元費用

AI大廠輝達（NVIDIA）才因H20晶片銷往中國需要取得美國商務部認證，認列55億美元（約台幣1787.5億元）費用震撼市場，競對手超微（AMD）也正式公告先進處理器出口中國受到限制，將承擔8億美元（約台幣260億元）費用。

快訊／台股收盤下跌129.27點 台積電跌8元至847

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌129.27點，以19338.73點作收，跌幅0.66％，成交量2511.36億元。