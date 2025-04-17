川普亂流　2檔台股ETF盤中一度陷貼息窘境

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台新永續高息中小ETF（00936）、台新臺灣IC設計（00947）於今（17）日進行除息，此次每單位配息金額0.03元、0.08元，受到川普關稅戰亂流，兩檔ETF盤中皆出現貼息，00936跌至13.36元，00947跌至11.54元。
00936資產規模121.39億元，受益人次為7.31萬人，2025年2月以來近四次配息均為0.03元，持股前10大個股以及持股比重分別：群聯（8299）4.79%、可成（2474）4.7%、力成（6239）4.32%、群益證（6005）4.19%、群光（2385）4.14%、大聯大（3702）4.03%、世界（5347）3.88%、亞翔（6139）3.73%、京城銀（2809）3.7%、遠東新（1402）3.68%。
00947資產規模23.22億元，受益人次1.99萬人次，持股前10大個股以及持股比重分別：聯發科（2454）11.17%、聯詠（3034）10%、瑞昱（2379）9.26%、台達電（2308）8.78%、世芯-KY（3661）7.94%、矽力*-KY（6415）4.89%、祥碩（5269）4.12%、信驊（5274）3.72%、創意（3443）3.33%。
開盤1個半小時，00936貼息困境尚未解除，暫報13.44元，下跌0.05元或0.37%；00947雖然翻紅，但僅漲0.05元或0.43%，尚待努力。
讀者迴響