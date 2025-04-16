快訊／00940換股檔數大縮至10檔　即起生效

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

掛牌上市成立剛滿1年的元大台灣價值高息（00940）追蹤指數規則將進行3大修改，今（16）日生效，包含市值採樣範圍設緩衝區、流動性檢驗之標準與指數調整檔數由目前15檔降至10檔、以及採樣範圍排除建材營建類股，優化極端數值處理方法。

根據台灣指數公司公告，這次調整主要因應00940規模已達千億情況下，此次針對市值採樣範圍設緩衝區、流動性檢驗標準與指數調整檔數限制變動預期將降低指數調整週轉率，從原本的5月調整檔數無限制，11月調整檔數上限15檔，調整為各10檔，有助降低調整時交易成本，長期而言將有利保護基金受益人權益及風險控管。

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法人認為，營建類股因為自由現金流不符，營建認列可能出現延遲產生極端數值，因此予以調整。

設緩衝區的目的在於避免接近市值邊緣的個股更換頻繁；最主要是因為規模已是大型，所以調整的檔數設上限，主要目的不是手續費，有利實務換股操作。

市場上對ETF換股討論一向很多，常見ETF一年換股2次，富邦特選高股息30（00900）1年換股3次，買賣周轉成本自然墊高；而復華台灣科技優息（00929）1年換服1次，買賣周轉成本相對較低。這些都會反映在淨值上，若操作不當，造成賣低買高，投資人一樣要承擔後續的影響。

業界認為，這次00940雖然換股頻率未調整，但從換股檔數下手，有利於淨值提升。