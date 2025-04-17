聯合健康財報爆雷打亂美股　三大指數突下跌

▲聯合健康財報暴雷，打亂美股向上步調。（圖／路透）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

美股17日（週四）三大指數開盤齊漲，不料道瓊成份股聯合健康保險（UnitedHealth）財報爆雷，大幅下修2025年全年每股盈餘預測，打亂美股向上步調，截至台灣時間17日深夜9時43分，美股三大指數突然下跌。

《彭博社》報導，全美最大保險公司聯合健康財報爆雷，大幅下修2025年全年每股盈餘預測，原因在於醫療支出遠高於預期，導致聯合健康開盤就挫殺約20%。

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聯合健康公告，2025財年每股稅後純益（EPS）將在26.00美元至26.50美元之間，遠低於此前29.50美元至30美元的預期，也未達到分析師普遍預期的29.74美元。

至台北時間17日晚間10點左右，聯合健康股價報468.99美元，跌幅超過19%。

聯合健康集團首席執行長Andrew Witty坦承公司表現未達預期，正積極應對這些挑戰，為未來幾年做好準備，並恢復13%至16%的長期盈利增長率目標。

如今聯合健康市值蒸發千億美元，拖累同業股價跟著走弱，同為保險股的Humana 下跌 15%，Elevance Health 下跌 10%，CVS Health 下跌 7.5%。