50萬股息入帳！他曝「1檔高股息ETF」波動相對低：發揮穩定作用

▲00713股息已經發放。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到川普關稅影響，台股走勢震盪。粉專「99啪的財經筆記」發文分享，元大台灣高息低波（00713）在15日股息入帳，雖然這檔碰到大型股災時，一樣會跌，但它波動還是相對低，就算目前00713因股災關係還沒填息，但反而也提供了投資人逢低買進的機會。

臉書粉專「99啪的財經筆記」發文分享，00713在15日股息入帳，他手上持有360張，「領了約50萬，其中約12萬是54C，股利所得占比24%，這部分要課稅」。他其實之前就提過，雖然00713的波動低，但碰到大型股災時，還是會跌，而在上周也真的出現跌停。

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「99啪的財經筆記」進一步指出，如果在這一塊有錯誤的認知，還是要修正一下，否則風險也不小，倘若因為大跌、槓桿7開太大而出場，真的很可惜；相對的，如果以正確的心態和方式投資，就能發揮其優勢。

「99啪的財經筆記」表示，以今年還原股價來說（截至本月15日），0050至今約下跌14.3%，而00713則是3.3%，最大跌幅約只有一半，波動相對低，根據他的觀察，其長期表現也是如此。也因為這樣，他才會在「去年第4季開始分批將部分波動較高的持股」轉為這檔，為的就是降低整體投資組合的波動，提前防禦布局，回頭看也確實發揮了穩定的作用。

接著「99啪的財經筆記」也說，雖然目前因為股災的關係，00713還沒有填息，但這樣反而給投資人「逢低買進」的機會，如果想要長期投資，應該不會想要股價太早填息或者漲太快，因為這樣才能累積到更多部分，且未來市場恢復，也能有更豐厚的回報，像他自己最近也趁機補了一些，之後也會持續累積張數。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「上禮拜一看到他跌停就很興奮得進去買了」、「這支我喜歡，心臟不會爆掉」、「今年開始存，今天也領到了，雖然不多，但終究是個開始」。

本文經粉專「99啪的財經筆記」授權引用