台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。

魏哲家針對美國對等關稅表示，關稅政策上有其不確定性和風險，不過台積電目前並沒有看到客戶有任何改變。魏哲家也說，在未來的幾個月中，有望有更清楚的資訊，台積電也將密切專注相關影響，但台積電仍將專注本業，憑藉台積電的領先地位和客戶信任，台積電有信心在今年持續成長。

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魏哲家說：「我們留意到所有關稅公告可能帶來的影響。」他表示，即使面臨關稅，台積電仍將堅持預算預期。

針對分析師提問關稅相關問題，魏哲家強調，這是國家之間的問題，台積電是一家私人企業，並沒有參與其中談判。所有的政策，特別是關稅，這是由政府來決定的，他也再次強調台積電是私人企業，公司會完全尊重相關政策，但不會參與其中。

至於外界關心台積電是否有可能和其他公司進行合資，魏哲家則正面回應，台積電並沒有和任何公司討論任何形式的合資。