台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

據了解，先前《路透社》報導，台積電遭美國商務部調查是否違反美國的出口管制規定，恐遭10億美元或者更高罰款。

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而根據《 Semi Analysis》最新報導，華為繞過制裁所生產最新 AI 伺服器 CloudMatrix 384計算性能幾是 GB200 NVL72 的兩倍。報導稱，Ascend 910 是主要由台積電代工，華為透過第三方公司購買約 5 億美元的 7 奈米晶圓，台積電（2330）就是因這項違規交易被處以 10 億美元罰款。

報導指出，雖然原始 HBM 封裝被禁止出口至中國，但內含 HBM 的晶片模組只要不超過 FLOPS 限制仍可出口，三星在中國的唯一 HBM 經銷商是擎亞（8096），他們把 HBM2E 出貨給智原（3035），再交由矽品與一顆低階的邏輯晶片進行封裝後出口中國。

智原稍早在盤中發布重大訊息，指「網路社群散發及影射智原配合客戶運作，解焊HBM出貨給華為等消息為不實之謠言。本公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，特此澄清說明並無謠言指稱之情事。」而台積電今日下午亦將召開法說，市場將同步關切此事。

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