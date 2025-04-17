德翔海運專注亞太區運務　股票在香港上市至今已上漲47.61%

▲德翔海運去年11月1日股票在香港上市時，公司董事長陳德勝為上市敲鑼。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(2510)股票去年11月1日在香港交易所正式上市，每股上市價4.18港元，成為第一家股票在香港上市的台灣航商，該公司今(17)日股價上漲11.78%，收盤價來到6.17元，公司股價自上市以來累計上漲47.61%。

摩根大通發表的報告指出，德翔派息政策正式更新至介乎30%至50%，摩根預計德翔未來兩年的收益率介乎8.1%至8.3%，因此將德翔海運2025至2026財年業績預測上調約22%，同時引入2027財年預測，但輕微下調估值基礎，目標明年市賬率(股價淨值比)由原先0.8倍降至0.7倍，目標價由7.6元下調至7.4元，但仍維持「增持」評級。

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香港智通財經報導，招商證券指出，受關稅影響，馬士基美西線報價從每大箱(40呎櫃)2000+美元跌至1600美元；但東南亞搶運現象短期有望顯現。預計二季度貨櫃將呈現支線景氣度上行的局面。

華源證券則指出，中美當前商品的直接貿易幾乎停滯，而其他地區因為獲得對等關稅暫緩90天，與中國的巨大關稅差或將刺激在未來90天內的轉口貿易，特別是亞州內與亞州-拉美貨櫃貿易。建議關注德翔海運。

德翔2024年全年營收達約13.40億美元，較前一年同期成長約53.3%，歸屬公司股東淨利達約3.66億美元，按年增長約1666.9%，每股盈利約0.22美元(根據截至2024年12月31日的總發行股份數目計算)，2024年度擬派發每股股息0.11美元，配息率50%，為股東提供穩定且具吸引力的投資回報。

德翔與新加坡海領船務(SeaLead)聯營有美國線，本月9日美國對等關稅生效之後，唯一未獲得暫緩實施的中國，輸美貨載減少近七成，據了解，德翔因東南亞市場綿密的航網，有利爭東南亞輸美貨載，大幅壓低中美貿易戰的影響。